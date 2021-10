218 milionů pro Satoranského. Nejlépe placený český sportovec slaví třicetiny

Tomáš Satoranský, který zahájil letošní sezonu v NBA ve svém třetím působišti, New Orleans Pelicans, slaví třicáté narozeniny.

Rozehrávač s výškou 201 centimetrů hraje pět let v nejprestižnější basketbalové soutěži světa NBA, českou reprezentaci dotáhl k šestému místu na mistrovství světa a letos k deváté příčce na olympiádě. V současnosti je nejlépe placeným českým sportovcem, nedávno vyhrál posedmé anketu o nejlepšího basketbalistu ČR.

Vedle působení v NBA spřádá Satoranský také plány na září 2022, kdy ho coby lídra výborné české basketbalové generace čeká vrchol současného týmu: mistrovství Evropy se zápasy základní skupiny přímo v Praze. "Naplnit O2 arenu, to je teď můj další sen," řekl nedávno.

Dravý rozehrávač s výborným přehledem, průniky pod koš a přihrávkami je ceněným tahounem.

Například bývalý basketbalista Michal Ježdík o něm řekl: "Jeho velká hodnota tkví v tom, že optimismem, energií, láskou a vášní k basketbalu strhne ostatní. V tom je Tomáš naprosto mimořádný a světový. Všichni, kteří jsou kolem něj, nemají jinou možnost, než jeho vášeň přijmout. Nikdy nezapomene zmínit spoluhráče, kteří momentálně kvůli zranění hrát nemůžou, ale na týmovém úspěchu mají podíl."

Satoranský letos na začátku srpna přestoupil v NBA do New Orleans Pelicans, kde nosit stejně jako v Chicagu Bulls a Washingtonu Wizards číslo 31. Rodák z Prahy se o přestupu dozvěděl během letu z olympijských her v Tokiu, kde byl oporou českého týmu, jenž se pod pěti kruhy představil po 41 letech.

Pro Satoranského jde o třetí angažmá v elitní soutěži. Za Washington odehrál 210 utkání v základní části a dalších 16 v play off. V Chicagu ve dvou koronavirem poznamenaných ročnících nastoupil do 123 utkání a do vyřazovací části s ním ani jednou nepostoupil. V dosavadní pětileté kariéře v NBA má Satoranský bilanci 7,4 bodu, 4,2 asistence a 3,0 doskoky na zápas.

Satoranský je aktuálně nejlépe placeným českým sportovcem. Podle specializovaného časopisu Forbes, který sportovcům sečetl za období od loňského července do letošního června hrubý plat v klubu, vyhrané prize money a peníze od sponzorů, si vydělal 218 milionů korun. Satoranský se do čela finančního pořadí dostal poprvé loni díky tříleté smlouvě na 30 milionů dolarů, kterou v roce 2019 podepsal při přestupu z Washingtonu do Chicaga. Roční kontrakt na deset milionů dolarů si nyní přenesl i do New Orleans.

Ke svému stylu Satoranský, který již od mládí nerad prohrával, v NBA se to ale musel naučit, nedávno řekl: "Rád zapojuju ostatní hráče, dělám je lepšími. V NBA se musím víc přizpůsobovat sobeckému basketbalu a snažit se v některých situacích brát to na sebe."

Satoranský se jako jeden z mála Čechů se prosadil ve špičkovém evropském klubu i v NBA. Odchovanec USK Praha patřil již od mládí k největším českým talentům. V 17 letech odešel do Sevilly, kde hrál v letech 2009-2014, pak dva roky v Barceloně, se kterou vyhrál v roce 2015 španělský Superpohár.

V roce 2012 ho jako 32. v pořadí draftoval Washington, který jej ještě čtyři roky nechal v Evropě. Do NBA nastoupil v roce 2016 jako čtvrtý Čech po Jiřím Zídkovi, Jiřím Welschovi a Janu Veselém. V lednu 2019 zaznamenal první český triple double v NBA, v témž roce podepsal tříletou smlouvu s Chicagem a s průměrným ročním příjmem deset milionů dolarů (224 milionů korun) se stal nejlépe placeným českým sportovcem.

V seniorské reprezentaci debutoval jako šestnáctiletý v srpnu 2008, zahrál si na třech mistrovstvích Evropy a byl hlavním strůjcem senzačního šestého místa na předloňském MS v Číně.

V anketě Sportovec roku 2019 obsadil druhé místo za judistou Lukášem Krpálkem

Letos na slavnostním zahájení her v Tokiu nesl spolu s tenistkou Petrou Kvitovou českou vlajku.

Satoranský, který je ženatý a má dvě děti, je v přízni s hercem Jaroslavem Satoranským (Tomášův dědeček je bratrancem herce), jeho zetěm je znalec gastronomie Pavel Maurer.

Jako své koníčky uvádí "Saty" dobrou gastronomii, cestování a filmy.