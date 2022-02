První zápas po třech měsících a hned osobní rekord. Krejčí ale v NBA prohru nezvrátil

Po třech měsících nastoupil český basketbalista Vít Krejčí v NBA v dresu Oklahoma City a v utkání s Philadelphií zaznamenal čtyři body, což je jeho dosavadní maximum v zámořské soutěži. Jeho tým prohrál na hřišti Sixers 87:100 a utrpěl čtvrtou porážku v řadě.

Jednadvacetiletý Krejčí dostal ve svém čtvrtém zápase v elitní soutěži zatím největší prostor a odehrál přes osm a půl minuty, během kterých si připsal i dvě asistence.

Strakonický rodák měl vydařenou pasáž, kdy se postaral o čtyři koše svého týmu v řadě. Nejprve po brejku šel sám a zasmečoval. Vzápětí si připsal asistenci a další koš po hezkém seběhu. Nakonec nahrál spoluhráči na smeč.

Thunder tak snížili na rozdíl deseti bodů, ale Philadelphia na to reagovala nasazením svých hvězd a výhru nepustila.

Domácí tým dovedl k vítězství Joel Embiid, který zaznamenal 25 bodů a 19 doskoků. Alespoň 25 bodů dala hvězda Philadelphie ve 22. utkání po sobě. Za Sixers ještě nehrál James Harden, který přestoupil z Brooklynu.

Stejně tak Tomáš Satoranský zatím nenastoupil za San Antonio po výměnách z New Orleans a Portlandu. Spurs vyhráli přestřelku v Atlantě 121:136. Dejounte Murray přispěl k vítězství svým jedenáctým triple doublem v sezoně, když si 32 body i 15 asistencemi vyrovnal životní maximum a přidal 10 doskoků. Satoranský by se měl k mužstvu připojit dnes a nastoupit proti svému bývalému týmu New Orleans.

Už sedmou výhru v řadě vybojoval Boston, který zvítězil 108:102 nad Denverem. Nuggets nepomohl ani 71. triple double Nikoly Jokiče za 23 bodů, 16 doskoků a 11 asistencí. Celtics, které táhl 24 body Jayson Tatum, drží sedmou příčku v tabulce Východní konference těsně za šestým Torontem, které má osm výher v řadě.

Triple double zapsal také Terry Rozier, který 25 body, 11 asistencemi a 10 doskoky pomohl Charlotte k vysokému vítězství 141:119 nad Detroitem. LaMelo Ball k výhře přispěl 31 body a 12 asistencemi.

Cleveland uhájil druhé místo ve Východní konferenci výhrou 120:113 nad Indianou. Stejnou bilanci jako Cavaliers má i třetí Chicago, které rovněž uspělo, když i díky 35 bodům DeMara DeRozana porazilo Minnesotu 134:122. Jen o výhru před nimi je vedoucí Miami.

Výsledky NBA:

Philadelphia - Oklahoma City 100:87 (za hosty Krejčí 4 body, 2 asistence), Atlanta - San Antonio 121:136, Boston - Denver 108:102, Chicago - Minnesota 134:122, Detroit - Charlotte 119:141, Indiana - Cleveland 113:120, Utah - Orlando 114:99.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Philadelphia 55 33 22 60,0 2. Toronto 54 31 23 57,4 3. Boston 57 32 25 56,1 4. Brooklyn 55 29 26 52,7 5. New York 56 25 31 44,6

Centrální divize:

1. Chicago 56 35 21 62,5 Cleveland 56 35 21 62,5 3. Milwaukee 57 35 22 61,4 4. Indiana 57 19 38 33,3 5. Detroit 56 12 44 21,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 56 36 20 64,3 2. Charlotte 57 29 28 50,9 3. Atlanta 55 26 29 47,3 4. Washington 54 25 29 46,3 5. Orlando 57 13 44 22,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 57 39 18 68,4 2. Dallas 56 33 23 58,9 3. New Orleans 55 22 33 40,0 4. San Antonio 56 21 35 37,5 5. Houston 55 15 40 27,3

Severozápadní divize:

1. Utah 56 35 21 62,5 2. Denver 55 30 25 54,5 3. Minnesota 56 29 27 51,8 4. Portland 56 22 34 39,3 5. Oklahoma City 55 17 38 30,9

Pacifická divize: