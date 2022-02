NHL už bych hrát nemohl, stal se z ní spíš basketbal, bavil Jágr Gretzkyho a spol.

Jaromír Jágr v zámoří vysvětlil, proč už by nemohl hrát současnou NHL. K návratu do slavné hokejové ligy ho před časem vyzval známý americký novinář.

Frank Seravalli narážel na to, že kluby NHL po čase obnovily takzvanou "taxi squad", tedy cestující náhradníky, kteří jsou v případě covidové nákazy v týmu připraveni naskočit.

"Když už se do ligy tímto způsobem vracejí někteří veteráni, mohl by prosím někdo podepsat i Jágra?" napsal novinář. "Je to perfektní chlápek, který může v nouzi zaskočit. Miluje tréninky. Je skvělý v kabině."

Stále aktivní hokejista Jágr má v současnosti starosti se záchranou svého Kladna v extralize, už jen proto nehrozí, že by odešel do zahraničí. V NHL navíc nehraje čtvrtým rokem. Za Atlantikem nicméně nepřestává udivovat.

"Proč vlastně pořád hraješ?" zeptat se české osmašedesátky ve studiu televize TNT Wayne Gretzky.

Jágr, který se připojil virtuálně z Česka, vysvětloval: "Kdykoliv mi nějaký novinář položí tuto otázku, vím, že ten chlápek nikdy nic nemiloval. Pokud něco opravdu milujete, je těžké se toho vzdát."

Minulý rok Jágr tvrdil, že skončit ani nemůže, protože má zodpovědnost vůči klubu, který by si bez slavného jména neudržel všechny sponzory. "Kdybych zodpovědnost neměl, tak po tom ledě nelítám. Protože sám sebe ztrapňuju, dá se říct," poznamenal. "Lidi to nechápou, ale mně je to víceméně jedno. Ti, kteří to vědí, jsou za mnou, a jediný, kdo mě bude v životě soudit, je bůh."

V rozjetém ročníku extraligy Jágr kvůli zdraví vynechává některé zápasy, ale když nastoupí, bývá platný. V 32 kláních nastřádal 19 bodů (8+11) a je čtvrtým nejproduktivnějším mužem Kladna.

Také je o šest let starší než druhý nejstarší hokejista extraligy, Viktor Hübl z Litvínova. Už 15. února oslaví 50. narozeniny.

"Víme, že ti brzy bude padesát, přesto pořád hraješ. Myslíš, že momentálně máš na NHL? Počítá se i Montreal a Buffalo (jedny z nejhorších týmů ligy, pozn. red.)," vypálil na Jágra moderátor Liam McHugh.

"Ne, NHL už bych hrát nemohl," odmítl český forvard. "Hodně se změnila. Mám pocit, že se z ní stal spíš basketbal než hokej. To znamená o hodně víc pohybu, méně tvrdosti, méně soubojů u mantinelu. Já ale právě tohle miluju - hru v rozích, souboje jeden na jednoho. Rychlost nikdy nebyla mojí doménou. Trénoval jsem, abych byl nejsilnější, ne nejrychlejší."

"Je to zkrátka jiný hokej, než na jaký jsem zvyklý. Taková All Star Game, jak si ji pamatuju. Nikdy jsem ji neměl rád," pokračoval Jágr za smíchu všech přítomných. "Chápu ale, proč to dělají. Fanoušky takový hokej baví, padá více gólů, krásných gólů, hokejisté jsou hrozné šikovní… Já mám ale rád trochu tvrdší hru."

Přestože legendární Čech už v NHL dohrál, jeho "duch" se tam stále drží, jak dokládají kuriózní statistiky. Například už neuvěřitelných 41 let platí, že finále Stanley Cupu hraje alespoň jeden Jágrův spoluhráč. Naposledy to byl americký bek Jon Merrill, s nímž hvězdná osmašedesátka nastupovala v New Jersey.