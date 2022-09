Ohromná úleva. Největší hvězda Satoranský je na soupisce Česka pro domácí ME

Rozehrávač Tomáš Satoranský po zranění kotníku nechybí v konečné dvanáctičlenné nominaci českých basketbalistů na mistrovství Evropy, do kterého svěřenci Ronena Ginzburga vstoupí v pátek v pražské O2 areně proti Polsku.

Třicetiletý lídr Satoranský si poranil pravý kotník 19. srpna na turnaji v Hamburku na začátku druhého poločasu utkání s domácím Německem. Došlápl nešťastně na nohu soupeře.

Od té doby je letní posila Barcelony z Washingtonu v péči specialistů včetně Navina Hettiarachchiho z NBA a snaží se urychlit návrat na palubovku.

"Nevím ještě, zda bude připraven do všech utkání. Víc uvidíme na dnešním večerním tréninku, jak se bude cítit, a jestli bude moct hrát už v pátek," řekl Ginzburg.

"V každém případě si musíme vážit veškerého úsilí, které dal do toho, aby se mohl zapojit zpátky do týmu," doplnil kouč.

Podle něj je klíčové, že Satoranský bude v kádru. "To rozhodně je zásadní. Jeho vliv na tým je na hřišti i mimo velký, proto je dobré ho tu mít. A pokud jde o mě, i kdyby nemohl hrát ani minutu, chtěl bych ho mít s námi na lavičce," dodal trenér.

Na soupisku, kterou dnes potvrdilo vedení týmu na technickém mítinku, se nevešli křídelník Lukáš Palyza z Nymburka a brněnský rozehrávač Viktor Půlpán.

Osm z dvanácti basketbalistů se loni představilo na olympijských hrách, kam se dostala samostatná reprezentace poprvé od rozdělení Československa. V Tokiu chyběli jen Tomáš Kyzlink, zraněný kapitán Vojtěch Hruban i pivot Martin Kříž a po vynechané sezoně po operaci kolena i Vít Krejčí. Dvaadvacetiletý Krejčí z Oklahomy, pátý český hráč v historii v NBA, bude jako jediný na velké mezinárodní akci debutovat.

U historického šestého místa na mistrovství světa v Číně v roce 2019 byli Satoranský, Hruban, Kříž, Patrik Auda, Ondřej Balvín, Jaromír Bohačík a Martin Peterka. Na minulém Euru 2017, kde Ginzburgovi svěřenci skončili v rumunské Kluži na 20. místě, se představili Auda, Bohačík, Hruban, Kříž, Satoranský, Peterka a Kyzlink.

"S vybranou dvanáctkou spokojen jsem, méně už však s přípravou, kde nám v utkáních chyběla řada hráčů. Nakonec je ale máme zpět," připomněl Ginzburg i nemoc Bohačíka či zranění Krejčího, kteří se naplno po pauze zapojili do tréninku až v pondělí.

Nakonec se do týmu nevešel účastník všech posledních velkých úspěšných akcí Palyza a debutu na velké mezinárodní scéně se nedočká Půlpán.

"Zejména pokud jde o Lukáše Palyzu, šlo o těžké rozhodnutí. Je to hráč, který s námi je už skoro deset let a je pro nás cenný, takže jeho vyřazení bylo jedním z nejtěžších za mého působení u národního týmu. Lukáš ale určitě stále patří do našeho týmu," ujistil Ginzburg.

V přípravě měli také potíže se zády Kříž a Peterka, teď je na tom kádr podle týmového lékaře Pavla Římana dobře. "Má to vzrůstající tendenci a situace se lepší každým dnem, když dám optimistický náhled. Velká většina zranění a nemocí se naštěstí podařila vyřešit. Pokud jde o zranění Tomáše Satoranského, jeho stav se lepší, byť doba na rekonvalescenci byla velmi krátká," uvedl Říman.

"Tomáš se nakonec po zvážení všech okolností a rizik rozhodl to zkusit a všichni budeme doufat, že to jeho kotník vydrží. Jeho situace se bude řešit zápas od zápasu, určitě nebude na stu procent a i minutáž nebude moct být taková, na jakou jsme u něj zvyklí. V tuto chvíli by ale měl být schopný se zapojit do hry, otázkou je, zda při všech zápasech," dodal Říman.

Basketbalisté po duelu s Polskem budou hrát ve skupině D v Praze také se Srbskem (3. září), Nizozemskem (5. září), Finskem (6. září) a Izraelem (8. září). V případě umístění do čtvrté pozice budou pokračovat v play off v Berlíně.

Konečná nominace basketbalistů na ME (1.-18. září):

Rozehrávači: Tomáš Satoranský (Barcelona/Šp.), Vít Krejčí (Oklahoma Thunder/NBA), Ondřej Sehnal (Braunschweig/Něm.).

Křídla: Jaromír Bohačík, Tomáš Kyzlink (oba Bamberg/Něm.), Vojtěch Hruban (Londýn/Brit.), David Jelínek (Murcia/Šp.).

Pivoti: Jan Veselý (Barcelona/(Šp.), Martin Kříž (Nymburk), Patrik Auda (Jokohama/Jap.), Ondřej Balvín (Prometej/Ukr.), Martin Peterka (Braunschweing/Něm.).