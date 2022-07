Historické stříbro i místenka v all-star. Tak české juniorky zaskočily Evropu

Ruský státní plynárenský gigant Gazprom stále neobdržel od německé firmy Siemens Energy dokumentaci potřebnou k opětovné instalaci turbíny pro plynovod Nord Stream 1, která byla na generální opravě v Kanadě. Prodlevou v návratu turbíny z Kanady související s protiruskými sankcemi Gazprom minulý měsíc zdůvodnil výrazné omezení dodávek plynovodem Nord Stream 1, který je hlavní trasou pro vývoz ruského zemního plynu do Evropské unie.

List Kommerant v pondělí uvedl, že Kanada o víkendu turbínu poslala letecky do Německa a že do Ruska by zařízení mělo dorazit kolem 24. července. Od 11. července se dodávky plynovodem Nord Stream 1 zastavily v rámci pravidelné údržby, která má skončit tento čtvrtek. Panují však obavy, že dodávky by se po skončení údržby nemusely obnovit.

Mluvčí německé vlády Christiane Hoffmannová ve středu uvedla, že Berlin očekává po dokončení údržby obnovení dodávek, a to v plném rozsahu. Poukázala v této souvislosti na smluvní závazky společnosti Gazprom. Mluvčí rovněž zopakovala názor německé vlády, že Rusko prodlevu v návratu turbíny z Kanady využívá jako záminku k omezování dodávek.

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý prohlásil, že Gazprom je připraven svým závazkům ve vývozu plynu dostát. Varoval však, že kapacita plynovodu Nord Stream 1 by se mohla dále snížit kvůli pomalému postupu při údržbě zařízení.