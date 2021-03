Nymburk zahájil osmifinále Ligy mistrů výhrou nad dosud neporaženým Bambergem 91:87

Basketbalisté Nymburka vstoupili do osmifinálové fáze Ligy mistrů výhrou nad Bambergem 91:87 a německý celek vůbec poprvé v sezoně v soutěži poznal přemožitele.

K úspěchu proti bývalým spoluhráčům pomohl 21 body belgický rozehrávač Retih Obasohan, stejný počet si připsal Američan Omar Prewitt. Nejlepším střelcem duelu byl z týmu poražených Devon Hall s 24 body. Další zápas ve skupině L čeká tým kouče Orena Amiela za týden opět doma s italským Dinamem Sassari.

"Byla to velká bitva a oba týmy hrály tvrdě a naplno. Oni se pokaždé dokázali vrátit do zápasu. Potvrdili, že jsou dobrý tým. My na ně ale byli připraveni. Nepřekvapilo nás, s jakým nasazením hráli. My se jim v tom nasazení a agresivitě dokázali vyrovnat," řekl Amiel.

Soupeř přijel do Česka oslaben jen s devíti hráči na soupisce a bez dua amerických opor Chase Fielera a Tylera Larsona, přesto s Nymburkem držel od úvodu krok. Domácí díky sedmi bodům Obasohana a dvěma trojkám Petra Bendy vyhráli úvodní čtvrtinu 26:18, ale i v další fázi museli odrážet snahu houževnatého soka.

"Byla to velká bitva od první minuty. Jsem hrdý na náš tým, protože jsme plnili náš herní plán. Cítil jsem se dobře. Trenér mi řekl do ucha, abych nebyl přemotivovaný. Já ale miluju tuhle hru a náš tým. A je jedno, proti komu hrajeme, vždy jsem naplno odhodlaný vyhrát. Dnes to bylo proti mému bývalému týmu," prohlásil Obasohan.

Hall již za úvodních třináct minut nastřádal 15 bodů, brzy se k němu přidal i Christian Sengfelder a hosté se dokonce dotáhli na rozdíl jediného bodu (38:37). Závěr druhé čtvrtiny ale opět patřil Středočechům.

Střelecky se chytl jak Prewitt, který do přestávky zaznamenal 14 bodů a 4 doskoky, tak opět belgický reprezentant Obasohan. Bývalý hráč Bambergu uzavřel poločasový stav 54:45 po vybojovaném míči a smeči sekundu před koncem.

Ačkoliv se Nymburk po poločase dostal i do jedenáctibodového vedení, stále se mu nedařilo odpor Bambergu zlomit a hosté za nadšeného povzbuzování lavičky snížili v závěru třetí části rozdíl na pět bodů. I tentokrát ale pomohl českému mistrovi koš s klaksonem, tentokrát uspěl Martin Kříž a zvýšil na 70:63.

Když už si v poslední části domácí vypracovali až šestnáctibodové vedení, zdálo se, že se již žádné drama konat nebude. I tentokrát se ale hosté ještě jednou vzepjali ke comebacku a po třináctibodové šňůře se dostali na dostřel tří bodů (84:81).

Možný obrat ale odmítl tříbodovou trefou Prewitt a následně i dalšími koši americký rozehrávač Jerrick Harding. Ten se díky dvanácti bodům v poslední části stal v dresu Nymburka čtvrtým hráčem s dvojciferným počtem bodů. Středočeši německého soka po dvou výhrách v minulém ročníku Ligy mistrů zdolali i letos.

"První půli jsem se prosazoval víc, pak oni udělali nějaké změny a lépe mě hlídali, ale to je krásné na našem týmu, že máme tolik talentovaných hráčů a vždy to na sebe vezme někdo jiný. Já mám opravdu rád tento tým. Bamberg si také zaslouží uznání, jak bojovali. Neprojdete skupinou bez porážky, pokud nemáte dobrý tým," doplnil Obasohan.

"A dnes s námi svedli opravdu velkou bitvu. Bylo tam hodně míčů padesát na padesát a oba týmy do toho šly s tím, že každý míč je velmi důležitý a může rozhodovat. V této skupině bude každé vítězství velmi důležité, takže to, že jsme hned na úvod zaznamenali výhru, je skvělé," dodal belgický reprezentant, který v Bambergu strávil minulou sezonu.

Basketbalová Liga mistrů - osmifinále:

Skupina L - 1. kolo:

ERA Nymburk - Brose Bamberg 91:87 (26:18, 54:45, 70:63)

Nejvíce bodů: Obasohan a Prewitt po 21, Harding 16 - Hall 24, Sengfelder 18, Kravish 13. Fauly: 19:19. Trestné hody: 22/16 - 20/14. Trojky: 9:11. Doskoky: 44:45.