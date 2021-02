Ani 10 bodů Satoranského nepomohlo Bulls porazit Philadelphii

K návrhu dohody o spolupráci v letošních volbách by mohli sociální demokraté a Zelení dospět na přelomu března a dubna. Řekl to člen předsednictva Strany zelených Petr Kučera. Pokud by se strany dohodly, Zelení by o spolupráci definitivně rozhodovali v týdnu po sjezdu ČSSD, který je naplánován na 9. a 10. dubna.

Sjezd Strany zelených pověřil vedení strany k jednání s možnými partnery o spolupráci v podzimních sněmovních volbách koncem ledna. V úvahu tehdy přicházela zejména ČSSD či hnutí Lidé PRO bývalého předsedy spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře. Do společného projektu chtějí Zelení vstoupit jen tehdy, pokud bude jasně vyloučena jakákoli spolupráce s hnutím ANO.

Kučera sdělil, že Zelení a ČSSD stále jednají. "Aktuálně se kromě obecných parametrů spolupráce zaměřujeme na nalezení shody na programových tématech a personálním obsazení, čemuž se věnují pracovní skupiny složené ze zástupců obou stran," uvedl.