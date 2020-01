Nymburk porazil favorizované Tenerife a zajistil si play off Ligy mistrů

Nymburští basketbalisté v souboji nejlepších týmů Ligy mistrů vyhráli 89:84 na palubovce Tenerife. Středočeský celek sice nedokázal smazat desetibodovou ztrátu z domácího zápasu s úřadujícím vicemistrem, což by ho posunulo na první místo tabulky, ale vítězstvím si definitivně zajistil postup do osmifinále. Navíc si tři kola před koncem upevnil druhé místo ve skupině C, které pro play off zaručuje

"Jeli jsme sem vyhrát s tím, že vítězství o jedenáct bodů by bylo krásný bonus. A i když jsme na to měli šanci, tak to bylo spíš vývojem zápasu, než že bychom byli o tolik bodů lepší," řekl Vojtěch Hruban. "Výhra je ukázkou, že když vydržíme hrát tak, jak hrajeme, tak můžeme dokázat velké věci," dodal. Nymburk do zápasu vstoupil výborně a rychle se ujal vedení 7:0. Domácí favorit se však zhruba po třech minutách vzpamatoval a první čtvrtina skončila 27:27. Ve druhém dějství už měli Středočeši proti nejlepší obraně soutěže navrch a o poločasové přestávce šli do kabin za nadějného stavu 49:42. "Dneska nám pomohlo, že jsme si dokázali podat balon a také jsme měli velké číslo útočných doskoků. Spousta košů padla po doskoku. Navíc jsme také dali hodně jednoduchých košů, které Tenerife moc nedostává. A díky tomu skóre pěkně narůstalo," uvedl Hruban. Jenže Nymburku vůbec nevyšla třetí čtvrtina, kterou prohrál o deset bodů a Tenerife se ujalo vedení 74:71. Největší zásluhu na obratu měl rozehrávač Marcelinho Huertas, který nakonec nasbíral celkem 20 bodů. Jenže právě nejlepší hráč domácích dostal Středočechy v posledním dějství zpátky do hry, protože se asi šest minut před koncem nechal vyloučit za protesty. "Zápas to ovlivnilo, ale ten efekt nebyl takový, jako kdyby se to stalo v prvním poločase, kdy si s námi dělal, co chtěl. Potom jsme ho už zónou dokázali zastavit," prohlásil Hruban. "Možná to spíš chvíli hrálo do karet soupeři, protože se semknul, rozhodčí byli pod tlakem a pískli pár věcí na druhou stranu," přidal. Nymburk, který střelecky táhli Michael Dixon s 21 body a Hruban se Zachem Hankinsem s 18 body, toho dokonale využil. Po trojce jinak nevýrazného Jaromíra Bohačíka minutu před koncem vedl o devět bodů a mohl pomýšlet na jedenáctibodové vítězství, které by znamenalo posun na první příčku. Na něj nakonec Středočeši nedosáhli, ale i tak si připsali cennou výhru a tři kola před koncem si zajistili místo v osmifinále. Navíc si upevnili druhé místo s náskokem tří výher před Nižním Novgorodem, který za týden přivítají v pražské hale Královka. Ruský celek má však k dobru středeční duel s Peristeri. Basketbalová Liga mistrů - 11. kolo: Skupina C: Tenerife - Nymburk 84:89 (27:27, 42:49, 74:71) Nejvíce bodů: Huertas 20, Salin 14, Konate, Díez, Konaté oba 9 - Dixon 21, Hruban, Hankins oba 18, Dalton 9. Fauly: 18:23. Trestné hody: 25/19 - 17/15. Trojky: 9:6. Doskoky: 31:38.