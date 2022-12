Neustálý boj, sáhla jsem si na dno. Basketbalistka popsala ruské vězení

Basketbalistka Brittney Grinerová plánuje po propuštění z ruského vězení naskočit v nadcházející sezoně do zámořské WNBA.

Hvězda Phoenixu Mercury, jež dnes opustila nemocnici na vojenské základně Fort Sam Houston, to uvedla ve svém prvním prohlášení na instagramu po návratu do vlasti. Domů se dostala po deseti měsících minulý týden po výměně vězňů za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.

"Je to tak skvělý pocit být doma. Posledních deset měsíců byl neustálý boj. Sáhla jsem si na dno, abych si udržela víru a vaše láska mě držela na nohou. Z hloubi srdce vám všem děkuju za pomoc," napsala dvojnásobná olympijská vítězka v obsáhlém emotivním vzkazu.

Nyní se chce soustředit na pokračování basketbalové kariéry. "Mám v úmyslu hrát v této sezoně WNBA za Phoenix Mercury. Tím, že to udělám, budu moci osobně poděkovat všem z vás, kteří mě hájili, psali a postovali," dodala. Phoenix zahájí sezonu květnovým duelem s Los Angeles Sparks.

Dvaatřicetiletou basketbalistku v únoru na moskevském letišti zatkla policie, protože měla v zavazadlech náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Do minulého týdne pobývala v trestanecké kolonii v Mordvinsku zhruba 500 kilometrů jihovýchodně od Moskvy.

Grinerová je šampionkou zámořské ligy WNBA z roku 2014. S americkou reprezentací vyhrála olympijské turnaje v Riu de Janeiro i Tokiu, je také mistryní světa a čtyřnásobnou vítězkou Evropské ligy s Jekatěrinburgem.