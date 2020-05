NBA se nejspíš dohraje v obřím komplexu společnosti Disney. Satoranský u toho nebude

Basketbalová NBA by se mohla podle plánu komisionáře Adama Silvera znovu rozběhnout 31. července. Nejpravděpodobnějším scénářem je vyvrcholení koronavirem přerušené sezony v obřím sportovním komplexu na Floridě pro 22 týmů, mezi nimiž by chybělo Chicago s jediným českým hráčem v lize Tomášem Satoranským.

Rada guvernérů NBA bude o Silverových doporučeních hlasovat ve čtvrtek. Podle amerických médií majitelé klubů odsouhlasí dohrání sezony v areálu ESPN Wide World of Sports poblíž Orlanda patřícímu společnosti Disney.

Podle médií jsou čtyři možnosti na dokončení sezony, s 16 až 30 týmy a v různých formátech. Prakticky vyloučený je návrat všech 30 mužstev a podle ESPN s největší pravděpodobností vyhraje varianta s 22 kluby. V tomto případě by se dohrávala základní část a poté by se ještě hrálo předkolo, jež by určilo konečné složení play off.

Do Orlanda by se podle tohoto scénáře přesunuly týmy, jež mají podle současné tabulky zajištěn postup do play off a poté mužstva, která od vyřazovacích bojů dělí šest vítězství. To by znamenalo konec sezony pro Satoranského Chicago, neboť Bulls na jedenáctém místě tabulky Východní konference ztrácejí na osmé Orlando osm výher.

NBA přerušila jako první severoamerická elitní soutěž sezonu 11. března, poté co byl na koronavirus pozitivně testován pivot Utahu Rudy Gobert. O den později se zastavila i hokejová NHL, jež má v plánu dohrát ročník už jen s 24 týmy. Termín restartu nicméně znám není.