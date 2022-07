Na basket jezdila už v kočárku. Teď je Brejchová na prahu životního úspěchu

Jednou z opor národního týmu basketbalistek, který na mistrovství Evropy do 20 let v maďarské Šoproni kráčí za medailí, je rozehrávačka Eliška Brejchová z klubu Basket Slovanka. Podílela se na spanilé jízdě a teď doufá, že neskončí ani v dnešním semifinále s Francií (20:15). K tomu stačila včera oslavit devatenácté narozeniny.

"Moc si to tady užíváme. Máme velkou radost z postupu do semifinále, ale když vidíme, jak se nám daří, máme vyšší cíle. Rozhodně chceme získat nějakou z medailí," hlásí z Eliška Brejchová z maďarské Šoproně, kde se český tým chystá na dnešní bitvu s Francouzkami, které už jednou na turnaji porazil. Ve skupině favoritky zaskočil a i díky vítězství 59:54 šel do další fáze šampionátu z prvního místa.

České lvice pak nezastavily Belgičanky ani Polky, teď jsou mladé basketbalistky na prahu životního úspěchu.

"O medaili se vyloženě nebavíme, ale každá z nás cítí šanci. Je to blízko, ale zároveň daleko. Jdeme zápas od zápasu, takže teď chceme vyhrát semifinále. Dáme do toho co nejvíc a pak se uvidí," nevolí Brejchová žádná velká slova.

Volný čtvrtek věnovala hlavně regeneraci, ale také odreagování se. "Nejčastěji hrajeme s holkami Uno (karetní hra - pozn. red.). Třeba kapitánce Martě Pokorné to hodně jde," popisuje Brejchová. "Nebo taky Aktivity, to jsme se hodně nasmály. Třeba nakreslit polníček, aby to někdo uhádl, pro mě nebylo nejjednodušší. Trvalo asi deset minut, než na to někdo přišel," směje se hráčka Basketu Slovanka, která se sportu pod bezednými koši věnuje od šesti let. Závodně hrála i florbal, ale basketbal u ní brzy vyhrál na plné čáře. Je s ním spjatá odmalička.

"Jako malá jsem jezdila v kočárku po halách, protože starší brácha i ségra hráli basket, takže s basketem jsem skoro odjakživa," nechává v Šoproni nahlédnout do rodinné kroniky a doplňuje: "Byl to pro mě sport číslo jedna, i když jsem měla období, kdy jsem hrála florbal. Ale přestal mě bavit, pořád byl na prvním místě basketbal."

A teď tady bude bojovat o svoji první velkou medaili na mezinárodním poli a v reprezentačním dresu k tomu. Je potřeba však porazit ještě jednoho soupeře, ideálně už Francouzky v pátečním semifinále. "Už jsme tady s nimi hrály. Víme, co od nich můžeme čekat, ale to ony na druhou stranu také. Bude důležité v přípravě nic nepodcenit," uvědomuje si Brejchová, která za svou silnou stránku považuje střelbu z výskoku. "Tam si docela věřím. Ale zlepšit bych určitě mohla přehled na hřišti," hodnotí sebe sama a prozrazuje také svoje rituály. "Když přijdu na hřiště, nejprve si dám zpod koše koš zleva, zprava a ze středu. A pak těsně před zápasem, než nastupujeme, tak moje poslední střela musí být koš."

V nejvyšší české basketbalové soutěži žen nastupuje od minulé sezony, jejím snem je zahrát si v seniorské reprezentaci a dostat se do některého z týmů Euroligy. "Jako malá jsem fandila Španělce Albě Torrensové, teď se více koukám na NBA, kde se mi nejvíce líbí Kevin Durant," uzavírá rozhovor Eliška Brejchová.