Infarktové drama rozhodlo sporné video. Basketbalistky si o medaile nezahrají

České basketbalistky podlehly ve čtvrtfinále ME v Lublani Maďarsku 61:62. Pouhých osm sekund před koncem zápasu Češky vedly o bod a měly míč. Maďarky ale požádaly o přezkoumání předchozí akce u videa. Rozhodčí ohlásili sporný český aut a vrátili jim míč. Poté soupeřky daly dvoubodový koš a Česky už na jejich náskok nedokázaly reagovat.

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové dnes smazaly manko 17 bodů a díky koši Kateřiny Zeithammerové v závěru vedly 61:60, ale 3,6 sekundy před koncem rozhodla Debóra Franciska Dubeiová.

Těsnou porážku neodvrátilo ani 20 bodů Natálie Stoupalová. Za vítězky dala 17 bodů Cyesha Goreeová a double double zaznamenala díky 10 bodům a 11 doskokům Dubeiová.

Český tým na turnaji v Izraeli a Slovinsku postoupil mezi nejlepší osmičku po deseti letech. V sobotu bude hrát o 5. až 8. místo se Španělskem, či Německem.

Na semifinále, kde byl naposledy v roce 2011, už nedosáhl. Nyní bude bojovat o postup do olympijské kvalifikace o hry v Paříži v příštím roce, kam se dostane vedle Francie pět nejlepších celků turnaje.

"Je to těžké hlavně proto, že před posledním autem, který byl nakonec po výzvě přiřknut Maďarsku, jsme byly opravdu kousek od vítězství. To asi nejvíc bolí, že to bylo pár vteřin. Hráčka dala ne úplně jednoduchou střelu, tři vteřiny na poslední akci už nebyly mnoho," řekla Ptáčková novinářům.

"Asi jsme ji nezahrály úplně nejlíp, ale musím říct, že necítím obrovský smutek, protože tým opět ukázal obrovský charakter. Takhle zkušenému týmu jsme se vyrovnaly na doskoku, druhý poločas jsme otočily ztráty zisky v náš prospěch," doplnila Ptáčková.

Musela se obejít bez křídelnice Veroniky Voráčkové, která si v pondělním osmifinále s Řeckem obnovila potíže s kotníkem. S týmem byla na předzápasové rozcvičce, ale do hry nezasáhla.

Maďarské vítězky skupiny D, které postoupily přímo do čtvrtfinále, v úvodu nemohly trefit přes minuty koš a Češky vedly 6:0. Soupeřky vyrovnaly, ale výběr trenérky Ptáčkové měl po první čtvrtině náskok 11:7.

Maďarky se dostaly poprvé do vedení v 17. minutě a po sedmibodové šňůře unikly na 24:20. V poločase měly sedmibodový náskok.

Na přelomu první a druhé půle předvedly Maďarky třináctibodovou šňůru a vedly už 37:22. Přerušila ji až Emma Čechová a ukončila českou devítiminutovou pasáž bez bodu. Střelecké trápení prolomila trojkou a pěti body za sebou Dominika Paurová. Soupeřky se vzápětí vrátily do nejvyššího rozdílu v zápase 17 bodů, sérií 8:0 ale české hráčky zkorigovaly na 39:48 také díky pěti bodům Gabriely Andělové po sobě.

Na startu závěrečné čtvrtiny uklidnily Maďarky trojky Réka Lelikové a Ágnes Studerové. Bojující Češky stáhly ztrátu dvanáctibodovou šňůrou na 53:54, soupeřky utekly na čtyři body, ale Stoupalová trojkou snížila na jediný bod.

"Určitě jsem nestřídala s ohledem na další zápasy, chtěla jsem tam dát novou krev. Každá hráčka, která byla na hřišti, měla úkoly v defenzivě, měly jsme dost sil pořád bojovat, bylo to hodně kontaktní," podotkla Ptáčková.

Po akci Zeithammerové 10,8 sekundy před koncem šel národní tým do vedení 61:60, ale potom sudí změnili podle videa původní rozhodnutí o autu pro český tým ve prospěch Maďarska a Dubeoivá zařídila svému týmu první postup do semifinále od roku 1997.

Březinová s trojkovým pokusem z těžké pozice už neuspěla. "Měl to být hand off okamžitě na rozehrávačku, která by najížděla do volného prostoru. S tím, že kdyby ji pokryly, tak by nezbývalo moc času a musela by to otočit a jít do střely," komentovala akci Ptáčková.

Ze svých svěřenkyň musí setřást zklamání a křivdu do dalšího průběhu turnaje. "To je asi vždycky nejtěžší práce. Každý si to musí zpracovat sám, na to je potřeba trošku času. Doufám, že jim dojde, že to je velký úspěch už doteď a že jsme takhle dobrý tým trápily do poslední minuty. Není důvod být příliš dlouho smutný," dodala Ptáčková.

Mistrovství Evropy basketbalistek ve Slovinsku:

Čtvrtfinále (Lublaň):

Česko - Maďarsko 61:62 (11:7, 22:29, 39:48)

Sestava a body Česka: Stoupalová 20, Vyoralová 5, Březinová 3, Hamzová, Holešínská po 2 - G. Andělová 13, Čechová 6, Paurová, Zeithammerová po 5, Šípová, Sklenářová.

Nejvíce bodů Maďarska: Goreeová 17, Dubeiová a Kányásiová po 8.

Fauly: 22:15. Trestné hody: 12/8 - 23/14. Trojky: 5:8. Doskoky: 40:42.