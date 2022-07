Juniorské basketbalistky jsou po 20 letech ve finále ME. V něm vyzvou Španělky

České juniorské basketbalistky jsou po 20 letech ve finále mistrovství Evropy. V Šoproni dnes porazily Francii 65:63 a o titul si zahrají v sobotu od 20:15 se Španělskem, které v úvodním semifinále vyhrálo nad Itálií 56:40.

Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové vyhrály i svůj šestý zápas na turnaji. Francii zdolaly už ve skupině 59:54, tentokrát s ní svedly ještě napínavější souboj. Velký podíl na vítězství měla nejlepší česká střelkyně na šampionátu Valentýna Kadlecová, která dala 23 bodů včetně tří trojek.

Český tým výborně začal a po první čtvrtině vedl o sedm bodů. Pak se mu ale přestalo dařit v útoku, v druhé desetiminutovce dal jen 11 bodů a v poločase prohrával 32:36. Ve vyrovnané třetí části Francouzky těsné vedení ještě udržely, ale pak se českým hráčkám povedl obrat.

Soupeřky se však stále držely na dostřel maximálně čtyř bodů, až Kadlecová 2:17 před koncem upravila trojkou na 61:56. Na snížení francouzského týmu odpověděla Julia Vydrová, ale závěr ještě zdramatizovala trojkou Pauline Astierová.

Zhruba půl minuty před sirénou Kateřina Zeithammerová proměnila jeden ze dvou trestných hodů a zvýšila na 64:61. Francouzky kontrovaly dvoubodovým košem, po němž faulovaly Kadlecovou, která sekundu před koncem jedním proměněným trestným hodem dala výsledku konečnou podobu.

Mladé basketbalistky zkusí navázat na úspěch svých předchůdkyň, které v roce šampionát v Záhřebu ovládly bez jediného zaváhání. O dva roky dříve skončil český tým druhý.

Španělky jsou s osmi tituly nejúspěšnějším týmem v historii evropských šampionátů juniorek. Od roku 2011 posbíraly sedm zlatých a jednu stříbrnou medaili.

ME basketbalistek do 20 let v Šoproni - semifinále:

Česko - Francie 65:63 (21:14, 32:36, 49:51), Španělsko - Itálie 56:40 (20:26).