Hip, hip, hurá. LeBron James slaví, jako první z aktivních hráčů NBA je miliardářem

Hvězdný basketbalista LeBron James je miliardář. Jako první hráč NBA shromáždil majetek v hodnotě miliardy dolarů (23 miliard korun) ještě během aktivní kariéry. Informoval o tom časopis Forbes.

Čtyřnásobnému vítězi NBA pomohly k obřímu majetku výdělky ze sportu i jiných aktivit.

Sedmatřicetiletý James po tomto milníku už nějakou dobu toužil. "Chci maximalizovat svůj byznys. Jestli se to stane, jestli budu sportovec s miliardou dolarů, tak hip, hip hurá. Můj bože. Budu nadšený," řekl v roce 2014 časopisu GQ.

Za uplynulý rok do letošního května si vydělal 121,2 milionu dolarů. V žebříčku sportovců časopisu Forbes je na druhém místě hned za fotbalistou Lionelem Messim, jehož příjmy byly 130 milionů dolarů.

S Los Angeles Lakers se letos nedostal do play off, takže James teprve počtvrté v kariéře chybí ve vyřazovacích bojích NBA. Do statistik zámořské soutěže se zapsal jako nejstarší hráč, který měl v sezoně průměr přes 30 bodů na zápas.

V průběhu devatenáctileté kariéry v NBA si jako hráč Lakers, Clevelandu Cavaliers a Miami Heat vydělal více než 385 milionu dolarů (asi 8,9 miliardy korun).

Mimo to zbohatl také na prodeji menšinového podílu ve své produkční společnosti SpringHill, která stála u vzniku filmu Space Jam: Nový začátek. Tento film, v němž si James zahrál, je volným pokračováním snímku Space Jam z 90. let s Michaelem Jordanem v hlavní roli. Za podíl ve SpringHill inkasoval James 725 milionu dolarů (16,7 miliardy korun).

Hvězdný basketbalista má také další investiční aktivity ve sportovním nebo potravinářském průmyslu a realitách.

Dalším basketbalovým miliardářem je Michael Jordan, ale ten deseticiferného majetku dosáhl až v roce 2014, tedy více než deset let po skončení aktivní kariéry. Pomohla mu investice do týmu Charlotte Hornets.

Po skončení kariéry se stal miliardářem také Kobe Bryant, který před dvěma lety zahynul při pádu helikoptéry.