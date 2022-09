I soupeři Plzně v LM můžou závidět. EuroBasket v Česku rozzáří globální superhvězda

Fotbalová Liga mistrů nebo hokejová NHL. Do Česka ve zbytku roku zavítají sportovní svátky s přehlídkou superhvězd. Tu největší z globálního pohledu však nabídne právě začínající EuroBasket.

Češi na palubce pražské O2 areny odstartují mistrovství Evropy v pátek v 17:30 proti Polsku. Následně vyzvou Srbsko, Nizozemsko, Finsko a Izrael. Do play off v německém Berlíně postoupí nejlepší čtyři.

Praha hostí jen jednu ze čtyř skupin. Tuzemští fanoušci však měli štěstí na los. Uvidí v akci Srbsko, možná největšího favorita basketbalového šampionátu v čele s megahvězdou Nikolou Jokičem.

Právě zápas Čechů se Srby je zatím jako jediný vyprodaný předem. Kdo si nestihl pořídit lístky, může si v sobotu v 17:30 alespoň zapnout ČT sport.

Jokič poutá pozornost na první pohled - měří 211 centimetrů a váží skoro 130 kilo. V uplynulém ročníku zámořské NBA zaznamenal obdivuhodné průměry 27,1 bodu, 13,8 doskoku a 7,9 asistence. Díky tomu podruhé v řadě vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy.

Navzdory svým rozměrům není typickým podkošovým hráčem, který se stará hlavně o doskoky a střely z malé vzdálenosti. "The Joker" dokáže zároveň skvěle řídit hru a rozdávat nečekané nahrávky. Mnozí v něm vidí rozehrávače v těle pivota.

Denverští Nuggets si ho cení natolik, že s ním podepsali nejlukrativnější kontrakt v historii NBA. Od přespříští sezony mu za pět let vyplatí astronomických 264 milionů dolarů (podle momentálního kurzu asi 6,5 miliardy korun), což dělá průměr 52,8 milionu ročně.

Pro srovnání - nejlépe placený hokejista světa Connor McDavid zabírá pod platovým stropem 12,5 milionu a celý tým hokejové Arizony stojí něco málo přes 60 milionů dolarů.

Ačkoliv v Česku nemusí být tak známý jako hvězdní hokejisté, z globálního pohledu je Jokič těžší vahou.

S 27letým Srbem se pochopitelně nemůžou měřit ani Erik Karlsson nebo Roman Josi, kteří v říjnu zavítají do Prahy v rámci dvojzápasu NHL mezi Nashvillem a San Jose.

Co se týče peněz, můžou Jokičovi závidět i superhvězdy, které v příštích týdnech přivítá Plzeň ve skupině fotbalové Ligy mistrů. Romelu Lukaku si v Interu Milán má vydělat "jen" osm milionů eur (v dolarech je to teď téměř totožná částka). Sadio Mané z Bayernu Mnichov či Robert Lewandowski z Barcelony pak dostávají kolem 20 milionů eur, tedy ani ne půlku toho, na co se může těšit Jokič.

Oproti nejlepším basketbalistům je relativně chudý leckterý profesionální sportovec.

Mezi padesátkou nejlépe vydělávajících sportovců podle časopisu Forbes je hned 18 basketbalistů a dalších 14 hráčů amerického fotbalu. Fotbalistů se do žebříčku vešlo pět, hokejista žádný.

V první pětce jsou však vedle dvou basketbalistů hned tři fotbalisté - Lionel Messi jako celková jednička se 130 miliony dolarů, Cristiano Ronaldo a Neymar. Nutno podotknout, že Forbes do výsledných částek zahrnul i výdělky mimo hřiště, například z reklamy.

Vedle Jokiče narazí čeští basketbalisté v domácí skupině ještě na jednoho boháče z NBA - Fina Lauriho Markkanena, který si v příštím ročníku vydělá minimálně 16,5 milionu dolarů.

Aby Češi naplnili předpoklady, musejí ze skupiny postoupit. V přípravě se jim však nedařilo. Prohranou generálkou proti Maďarsku, které je ve světovém žebříčku 31 míst pod nimi, si dokonce přivřeli dveře na mistrovství světa. Proti Jokičovi a dalším tedy musejí přidat. Stále je otázkou, zda u toho bude největší opora Tomáš Satoranský, jehož pořád zlobí zraněný kotník.