Chicago podlehlo Knicks a dál ztrácí na play off

Basketbalisté Chicaga podlehli New Yorku 94:113 a dál ztrácejí na postup do play off. Tomáš Satoranský dal šest bodů, přidal 4 doskoky a 3 asistence.

Výsledky NBA: New York - Chicago 113:94 (za hosty Satoranský 6 bodů, 4 doskoky, 3 asistence), Boston - Charlotte 120:111, Cleveland - Orlando 104:109, Denver - New Orleans 114:112, Memphis - Portland 109:130, Miami - San Antonio 116:111, Philadelphia - Atlanta 127:83, Phoenix - LA Clippers 109:101, Sacramento - Utah 105:154, Washington - LA Lakers 116:107. Tabulka: Východní konference: Atlantická divize: 1. x-Brooklyn 62 42 20 67,7 2. x-Philadelphia 62 41 21 66,1 3. New York 63 35 28 55,6 4. Boston 63 33 30 52,4 5. Toronto 62 26 36 41,9 Centrální divize: 1. Milwaukee 61 38 23 62,3 2. Indiana 61 29 32 47,5 3. Chicago 62 26 36 41,9 4. Cleveland 62 21 41 33,9 5. Detroit 62 19 43 30,6 Jihovýchodní divize: 1. Atlanta 63 34 29 54,0 2. Miami 63 33 30 52,4 3. Charlotte 62 30 32 48,4 4. Washington 62 28 34 45,2 5. Orlando 62 19 43 30,6 Západní konference: Jihozápadní divize: 1. Dallas 61 34 27 55,7 2. Memphis 61 31 30 50,8 San Antonio 61 31 30 50,8 4. New Orleans 62 27 35 43,5 5. Houston 62 15 47 24,2 Severozápadní divize: 1. x-Utah 62 45 17 72,6 2. Denver 62 41 21 66,1 3. Portland 62 34 28 54,8 4. Oklahoma City 62 21 41 33,9 5. Minnesota 63 19 44 30,2 Pacifická divize: 1. x-Phoenix 62 44 18 71,0 2. LA Clippers 64 43 21 67,2 3. LA Lakers 62 36 26 58,1 4. Golden State 62 31 31 50,0 5. Sacramento 62 25 37 40,3 Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.