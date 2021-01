Satoranský chyběl Chicagu, to schytalo výprask. Clarkson zaútočil v emocích na sudího

Basketbalisté Chicaga druhý venkovní zápas ve dvou dnech v NBA nezvládli. Po triumfu ve Washingtonu znovu bez Tomáše Satoranského a dalších tří hráčů absentujících kvůli podmínkám zdravotního a bezpečnostního koronavirového protokolu tentokrát prohráli v Milwaukee 96:126.

Bucks se mohli opět spolehnout na velmi dobrou střelbu z dálky a také svou hlavní hvězdu. Řek Janis Adetokunbo byl totiž dvě asistence od zisku druhého triple doublu za sebou.

Milwaukee zápas definitivně zlomilo s blížícím se koncem prvního poločasu, protože závěrečnou pětiminutovku vyhráli 15:2 a do šaten šli s náskokem 22 bodů. I ve zbytku utkání se domácím dařila střelba hlavně z dlouhé vzdálenosti a vybojovali jedenáctou výhru v řadě ve vzájemných zápasech. Proměnili 22 z 45 pokusů za tři body a o sedm přesných střel zaostali za svým pár dní starým maximem NBA.

"Hráči, které máme na soupisce, jsou přesně na tohle připraveni. Nečekají a střílejí, když se to od nich očekává. Říkal jsem jim, ať jsou stále ve střehu, že míč už se blíží," řekl dvojnásobný nejužitečnější hráč základní části Adetokunbo, autor 29 bodů, 12 doskoků a 8 asistencí.

"Domnívali jsme se, že se musíme pokusit ucpat podkošový prostor, abychom je udrželi s míčem mimo vymezené území. Hlavně jsme nechtěli, aby se Janis Adetokunbo byť jen přiblížil ke svým oblíbeným pozicím u koše, aby se dostal k obroučce," vysvětlil kouč Bulls Billy Donovan. "Těžko se to plní, ale hlavně kvůli tomu jsme jim dovolili tolik otevřených střel zpoza trojky," dodal. V jeho týmu byl nejlepším střelcem Zach LaVine s 16 body.

Damian Lillard se definitivně zařadil mezi klubové legendy Portlandu, když za Trail Blazers nastřílel přes 15 tisíc bodů, což před ním dokázal jen Clyde Drexler. Jeho 34 bodů přispělo k výhře v hale Golden State 123:98. Phoenix zvítězil počtvrté v řadě, tentokrát 106:103 v Denveru, a s bilancí 5-1 vede tabulku Západní konference před týmy z Los Angeles (4-2).

Lakers zvítězili v San Antoniu 109:103 a LeBron James se blýskl triple doublem za 26 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí. Anthony Davis pomohl 34 body a 11 doskoky. Clippers nebylo nic platných 20 bodů, 16 doskoků a devět asistencí Kawhiho Leonarda a prohráli v Utahu 100:106. Jazz táhl se 33 body Mike Conley, který dal sedm trojek.

První vítězství v novém ročníku slaví nejhorší celky Východní konference a celé soutěže - Washington a Detroit. Na šestý pokus to Wizards vyšlo, v Minnesotě triumfovali 130:109. Detroit si po čtyřech porážkách vyšlápl na Boston, který zdolal 96:93. Finalisté posledního ročníku z Miami prohráli v Dallasu 83:93 a Atlanta porazila Brooklyn 114:96.

Vysoký trest pro Clarksona

Rozehrávač Utahu Jordan Clarkson dostal od vedení NBA pokutu 25.000 dolarů (536.000 korun) za strčení do rozhodčího během pátečního domácího utkání proti Phoenixu. Incident se odehrál v úvodu druhé čtvrtiny, kdy Clarkson bezprostředně poté, co dostal svůj tým do vedení, vypíchl soupeři při rozehrávce míč a snažil se jej dostat pod kontrolu. V cestě se mu ale ocitl sudí, od jehož nohy se míč odrazil do Clarksona a do autu, oba se málem srazili a hráč poté arbitra reflexivně odstrčil.

Od rozhodčího okamžitě dostal technickou chybu a hvězdný rozehrávač soupeře Chris Paul proměnil nařízený trestný hod, který znamenal vyrovnání a začátek sedmibodové šňůry, po níž už hosté z Phoenixu vedení v zápase ani jednou nepustili. Suns silvestrovský duel vyhráli 106:95.