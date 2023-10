Basketbalistka Březinová pojede k odletu kolem Gazy. Snad se tam dostanu, věří

Basketbalistka Renáta Březinová by se měla vrátit z Izraele domů ve středu. Podle předsedy České basketbalové federace Miroslava Jansty má na ráno zajištěný let z jihu země, kam se musí dopravit z Tel Avivu. Jansta to řekl v rozhovoru pro Hitrádio North Music.

Bývalou reprezentační kapitánku čeká nejprve čtyřhodinová cesta do Ejlatu. "Snad se tam dostanu. Jedu přes půlku Izraele," uvedla Březinová pro ČTK. Do Izraele, na který o víkendu zaútočili radikálové z hnutí Hamás a Hizballáh, zamířila teprve před dvěma týdny a za klub Elitzur Ramla ani nestihla nastoupit. "Samozřejmě má strach, pojede autobusem kolem Gazy. Ta situace psychická a psychologická tam není jednoduchá pro Izraelce, natož pro našince. Držme jí palce, aby to dopadlo, protože to není jednoduché," řekl Jansta, který Březinové s návratem pomáhal. "Renáta hledala různé kontakty, jak se odtamtud dostat. Byla i smutná, protože polská reprezentantka, která s ní hraje v izraelském týmu, odletěla domů do Polska vládním speciálem. Renáta byla rozhořčená, že pro Čechy se nic takového nezařizuje," prohlásil Jansta. Třiatřicetiletá Březinová po červnovém mistrovství Evropy ukončila reprezentační kariéru. Do Izraele vyrazila za dalším zahraničním angažmá, v minulosti působila v Itálii, Polsku, Belgii, Maďarsku, Turecku a Francii.

