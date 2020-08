"A teď přidat rychlost." Miami přešlo přes Indianu a chystá se na Milwaukee

Basketbalisté Miami postoupili v nejkratším možném termínu do 2. kola play off NBA. V osmifinále vyhráli v pondělí i čtvrtý duel nad Indianou, tentokrát 99:87. Blízko postupu jsou také nejlepší tým základní části Milwaukee po výhře 121:106 nad Orlandem a Los Angeles Lakers. Ti porazili Portland 135:115 a stejně jako Bucks vedou v sérii 3:1. Naopak Houston prohrál 114:117 a dovolil Oklahomě City sr

Miami už v základní části Indianu třikrát porazilo a i v play off mu nedalo šanci. Od roku 2012 Indiana vypadla s Heat už počtvrté. "Hráli skvěle. Každý z těch čtyř zápasů vyhráli jinak. Jednou útokem, pak zas výbornou obranou," konstatoval křídelní hráč Pacers Victor Oladipo.

"Slavit můžeme jen chviličku. Čeká nás další kolo a v něm zřejmě Milwaukee. Všichni víme, že to může být úplně jiná série a že budeme muset přeřadit na ještě větší rychlost," uvedl pivot Miami Bam Adebayo, který k výhře přispěl 14 body a 19 doskoky. Goran Dragič zaznamenal 23 bodů.

Lakers po úvodní porážce s Portlandem míří za postupem a ve čtvrtém duelu dominovali. Zápas zahájili šňůrou 15:0 a už v první části nastříleli 43 bodů a vypracovali si pětadvacetibodový náskok. Anthony Davis dal v úvodní čtvrtině 16 ze svých 18 bodů a ve zbytku utkání, v němž Lakers vedli až o 38, už spíše odpočíval.

Portland totiž navíc ve třetí čtvrtině přišel o svoji hvězdu Damiana Lillarda, který si poranil koleno a odstoupil. Bez něj sice Blazers v závěru skóre zkorigovali, ale na větší odpor neměli šanci i proto, že Lakers byli motivovaní památkou na Kobeho Bryanta.

Legendární hráč v lednu zahynul při pádu helikoptéry a v neděli by měl 42. narozeniny. Klub se následující den i v připomínce čísel 24 a 8, která během kariéry nosil, rozhodl oslavit 24. srpen jako Den Kobeho Bryanta. Do utkání hráči nastoupili v tričkách připomínajících jeho památku. "Chceme v tento den oslavovat život Kobeho a tyto emoce jsme si přenesli do zápasu. Víme, že by po nás chtěl, abychom nesundávali nohu z plynu a neuspokojili se předchozími dvěma výhrami," řekl trenér Lakers Frank Vogel.

Lebron James za 28 minut na hřišti nasbíral 30 bodů, 6 doskoků a 10 asistencí. Za Portland zaznamenal 20 bodů a 13 doskoků Jusuf Nurkič.

Také Milwaukee začalo sérii porážkou, ale vzpamatovalo se a nyní Orlando přehrává. Janis Adetokunbo přispěl ke třetí výhře 31 body, 15 doskoky a 8 asistencemi. Do poslední čtvrtiny byl zápas vyrovnaný, pak ale Khris Middleton řídil povedenou pasáž (18:2) a bylo rozhodnuto. Middleton měl do té doby na kontě jen tři body, v poslední části jich nastřílel 18.

Houston vedl nad Oklahomou ve třetí čtvrtině o 15 bodů, ale pak se Thunder vzchopili. Dennis Schröder k tomu přispěl osobním rekordem v play off a z 30 bodů dal polovinu právě v posledních 13 minutách, kdy se zápas zlomil. Chris Paul přidal 26 bodů. Houstonu nestačilo ani 32 bodů, 15 asistencí a 8 doskoků Jamese Hardena.

"Věřili jsme, že to dokážeme otočit. Chtělo to jen dodat naší hře větší energii, brát si jen dobré střely a dobře bránit. Věděli jsme, že to v nás je, protože to děláme celou sezonu," radoval se Schröder. "Celou sezonu takové momenty zvládáme velmi dobře. Chtělo to jen dál bojovat a zůstat ve hře," doplnil Paul.

Play off NBA v Orlandu - 1. kolo:

Východní konference - 4. zápasy:

Orlando - Milwaukee 106:121 (stav série 1:3), Miami - Indiana 99:87 (konečný stav série 4:0).

Západní konference - 4. zápasy:

Portland - LA Lakers 115:135 (stav série 1:3), Oklahoma City - Houston 117:114 (stav série 2:2).