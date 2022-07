Balvín skončil v Japonsku. Bude hrát pod Ginzburgem za ukrajinský Prometej

Francouzský provozovatel telekomunikačních satelitů Eutelsat podepsal předběžnou dohodu o spojení s britským konkurentem OneWeb. Firmy to dnes oznámily ve společném prohlášení. Spojení by podnikům mohlo pomoci v konkurenčním boji se satelitní sítí Starlink společnosti SpaceX amerického podnikatele Elona Muska nebo sítí Kuiper firmy Amazon dalšího amerického miliardáře Jeffa Bezose.

Transakce by se podle dohody měla uskutečnit formou výměny akcií. Společnost OneWeb by v rámci transakce měla přejít pod firmu Eutelsat, ve které by akcionáři OneWebu získali poloviční podíl.

"Eutelsat Communications a klíčoví akcionáři OneWebu podepsali memorandum o porozumění s cílem vytvořit předního globálního hráče v konektivitě prostřednictvím spojení podniků," píše se ve společné zprávě. Transakce ohodnocuje firmu OneWeb na 3,4 miliardy dolarů (téměř 82 miliard Kč). Roční tržby sloučené skupiny by se měly pohybovat kolem 1,2 miliardy eur (zhruba 30 miliard Kč).

Plánovaná transakce by navázala na prohlubující se spolupráci obou podniků, která začala loni v dubnu, kdy Eutelsat získal podíl ve firmě OneWeb.