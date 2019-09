Školkové bacily Špotákovou nerozhodily, energii si na MS přivezla od Zátopkové

Oštěpařka Barbora Špotáková si na mistrovství světa přivezla rýmu i energii od olympijské vítězky z Helsinek 1952 Dany Zátopkové. Dvojnásobná olympijská šampionka a trojnásobná mistryně světa se těší na další velký závod.

Do Dauhá přiletěla Špotáková v sobotu a ještě v neděli měla při rozhovoru s českými novináři trochu zastřený hlas. "Rýmu jsem si přivezla z domova docela velkou. To není z klimatizace, to jsou spíš školkové bacily. Zatím mě to nepouští, ale je to pořád jenom rýma, s tím se určitě závodit dá," prohlásila.

Před odletem se setkala s legendární oštěpařkou Zátopkovou. "To bylo moc milý. Dana mi políbila ruku pro štěstí, tak doufám, že to bude mít dobrý vliv. Setkání s ní je pro každého příjemné. Neskutečná energie. To je zajímavé, jak si se sedmadevadesátiletou ženskou můžete připadat, že to v tu chvíli v té místnosti žije, je v ní plno energie. Je to skvělé. Proto asi za ní chodí tolik návštěv," uvedla osmatřicetiletá světová rekordmanka.

Týden před odletem na malých závodech v Jičíně hodila jen 58,14 metru. "Byla jsem tam hrozně unavená. Byly tam ještě nějaké okolnosti, o kterých vím jenom já. Vůbec mě to nerozhodilo, bylo to dost náročné. Tady to bude doufám úplně jiná písnička," konstatovala.

Je pro ni mnohem jednodušší se motivovat na velkých akcích. "Jinak se závodí na velkém stadionu v českém dresu, když přijdou fandit čeští diváci. To mi vždycky hrozně pomáhá, doufám, že mi to zase pomůže. Hrozně se na ten pocit těším. To je to, proč to děláme. Ten adrenalin toho velkého závodu. V tomhle věku je pro mě hodně těžké se nabudit někde v Jičíně," vysvětlila.

Českých fanoušků bude v Dauhá pomálu, proto Špotáková spoléhá na pomoc reprezentačních kolegů. "Někteří z výpravy už vypadli, tak doufám, že přijdou fandit. To mi vždycky taky pomohlo, když tam za námi seděly holky a fandily, tak doufám, že se taky objeví. Přijďte aspoň na finále," vzkázala jim.

Je příjemně překvapená, jak se jí po druhé mateřské pauze daří. "Mám formu úměrnou svému věku a tomu, co celý rok absolvuju. Je to forma úměrná tomu, co můžu mít. Ale udělali jsme maximum, cítím se dobře, rok se podařil. Jsem tu asi v nejlepší současné formě a zdravá," pochvalovala si.

V Dauhá na ni dýchla atmosféra MS. "Vynoří se takové ty vzpomínky a zaplať pánbůh, že já mám hodně hezkých vzpomínek. Můžu si vyvolávat ty příjemné věci a to, jak jsme to dělali, když se to povedlo. A dělali jsme to hodněkrát, když se to povedlo," dodala oštěpařka, která má vedle tří světových titulů také stříbro z Berlína 2009.