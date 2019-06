Lasickeneová útočila na světový rekord. Cítím se na něj, budu to dál zkoušet, řekla

před 1 hodinou

V posledních letech je Marija Lasickeneová jednoznačnou královnou ženské výšky. Na Zlaté tretře tuto roli potvrdila, skokem vysokým 206 centimetrů si vyrovnala osobní maximum, překonala ostravský výkon Blanky Vlašičové, a dokonce atakovala světový rekord.

Legendárních 209 centimetrů Stefky Kostadinovové z Říma z roku 1987 odolalo, Lasickeneová laťku posazenou jeden centimetr nad světovým maximem třikrát shodila. I tak zářila štěstím.

"Jsem nadšená, je to úžasný výsledek," rozdávala úsměvy na všechny strany, byť ve výškařském sektoru často působí jako ledová carevna. Plně se koncentruje na své výkony a s tím ostravským byla naprosto spokojená.

Na Zlaté tretře překonala rekord mítinku, který držela od roku 2008 chorvatská hvězda Blanka Vlašičová s výkonem 205 centimetrů. "Potěšila jsem diváky i organizátory, což je pokaždé skvělé. Cítila jsem se výborně a dále se chci zlepšovat," podotkla Lasickeneová.

Skokem vysokým 206 centimetrů si vyrovnala osobní rekord, ale dokázala se srovnat i na závěrečný útok na historický zápis. Zejména první a třetí pokus na 210 centimetrech vypadaly nadějně.

"Věřila jsem si na světový rekord, musím to teď pořád zkoušet. Proto jsem ani nešla 208," vysvětlovala 26letá Ruska, která kvůli suspendaci ruské atletiky závodí v neutrálních barvách a nedávno proti vedení ruského svazu a chování jeho zástupců otevřeně vystoupila.

Lasickeneová: Zítra už na dnešní výkon zapomenu

V letech 2016 až 2018 neprohrála jediný závod, ovládla MS v Londýně i loňský evropský šampionát v Berlíně, na olympiádě v Riu de Janeiro kvůli plošnému zákazu pro ruské atlety nestartovala.

Přestože jí v posledních letech dlouho chyběla vážná soupeřka, v Ostravě jí ke skvělému výkonu pomohla Běloruska Karina Tarandová, která si výkonem 198 centimetrů doskočila pro osobní rekord. "Pořád se závodilo, moc mi to pomohlo," přiznala Lasickeneová.

"Ale moje psychologie je taková, že už zítra musím na dnešní výkon zapomenout," dodala přísně. V Ostravě startovala už vloni v září na Kontinentálním poháru, tehdy si atmosféru na vítkovickém stadionu velmi pochvalovala a věděla, co má čekat od Zlaté tretry.

"Bylo mi jasné, že tady bude hlučné prostředí, a byla jsem vděčná, že v takové atmosféře můžu závodit," hlásila ruská výškařka, jež před svatbou závodila s dívčím příjmením Kučinová.

Trápení Ogrodníkové a vracející se Tabačková

Podporu domácích diváků naopak nedokázala zužitkovat úřadující vicemistryně Evropy a ostravská rodačka Nikola Ogrodníková. V soutěži oštěpařek předvedla nejprve jen 53,97 metru a pak přidala už jen pět křížků. Hned třikrát poslala oštěp mimo výseč a skončila poslední.

"Mrzí mě to, na domácím stadionu jsem předvedla tužku," neskrývala zklamání držitelka druhého nejhodnotnějšího výkonu letošní sezony, hodu z německého Offenbergu dlouhého 67,40 metru.

Zatímco vloni Ogrodníková na Zlaté tretře triumfovala a sama byla ze svého výkonu překvapená, letos jí role jedné z největších hvězd mítinku a české jedničky nesedla. "Cítila jsem se dobře, ale ty hody mimo výseč mě školily. Pro hlavu je to špatné, snažíte se házet na druhou stranu, o to více to ve skutečnosti otevíráte," popisovala Ogrodníková.

Od závodu v Offenbergu ji trápí bolavá záda. "Dneska jsem to navíc táhla technicky špatně, zítra se asi nepohnu," hodnotila 28letá blondýnka. Od závodění si však vůbec neodpočine, už v neděli se představí na Evropských hrách v Minsku v týmovém závodě s Irenou Šedivou.

"Bude to bolavé. Já budu v neděli začínat a další závody budou na Irči," poznamenala svěřenkyně trenéra Rudolfa Černého.

Po roce se na Zlaté tretře představila i 21letá Nikol Tabačková, která se vrací po operaci lokte. S výkonem 54,17 metru byla evropská mistryně do 20 let z roku 2017 spokojena napůl. "Jsem teď po operaci ráda, když mi to letí za padesát," uznala Tabačková.

Problémy s loktem pravé ruky, kterou Tabačková hází, se objevily hned na startu loňské sezony. Závodila pouze na Zlaté tretře a pak pro ni ročník rychle skončil. "Doktoři mě hned brali na operaci, ještě to od ní není ani rok. Jsem ráda, že teď vůbec můžu závodit. Občas si dám prášek proti bolesti, ale zlepšuje se to," řekla oštěpařka.

V červenci ji čeká evropský šampionát do 23 let ve Švédsku, kde by ráda prošla do finále. Medailové ambice si po zranění nedělá. "Hlavně si chci hodit hezký výkon. Tady v Ostravě šel jeden pokus za 55 metrů, ale přešlápla jsem. To bych byla ještě spokojenější," podotkla Tabačková, jež letos hodila nejvíce 54,41 metru.

Před dvěma lety se o atletce z Ostravy mluvilo jako o nové Špotákové, nyní si musí po dlouhé závodní pauze vyšlapat cestičku zpět.