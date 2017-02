před 58 minutami

Na víkendovém mistrovství republiky v Praze poběží Hejnová dvoustovku, o týden později bude na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu útočit na medaili na čtvrtce.

Praha - Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová chce v hale zaútočit na časy ze životní sezony 2013. Na víkendovém mistrovství republiky v Praze poběží dvoustovku, o týden později bude na halovém mistrovství Evropy v Bělehradu útočit na medaili na čtvrtce. Časem 51,77 z mítinku v Birminghamu je aktuálně druhou Evropankou sezony, rychlejší letos byla jen Švýcarka Lea Sprungerová.

V roce 2013, kdy v Moskvě získala na překážkách světový titul v českém rekordu 52,83, v hale Hejnová zaběhla 200 metrů za 23,71 a dvojnásobnou trať za 51,27. Ve Stromovce by se chtěla přiblížit osobnímu maximu na dvoustovce. "Myslím, že rychlostně jsem na tom dobře. Chtěla bych zaútočit na titul, který mi holky určitě nedají zadarmo, protože nejsem sprinterská specialistka," řekla dnes Hejnová novinářům.

Dvoustovku pro start na domácím šampionátu s trenérem Falkem Balzerem zvolili kvůli krátkému odstupu před vrcholem sezony. V hale Hejnová pomýšlí na první velkou medaili pod střechou, v roce 2013 byla v Göteborgu čtvrtá. "Lákavé to je. Myslím, že není úplně nereálné mít medaili. Cíl je dostat se do finále a mít tam dobrou dráhu, abych mohla o medaili bojovat. Ze špatné dráhy by to bylo o dost těžší," uvedla třicetiletá atletka.

Halová sezona pro ni zůstává doplňkem a přípravou pro letní závody na překážkách. Věří, že by mohla čas z Birminghamu stlačit o něco níž. "Doufám, že tam rezerva je. Ta forma by měla vygradovat na mistrovství Evropy. Pro rychlý čas musí být běh plynulý, ale při seběhu se může něco stát," řekla Hejnová.

Kvůli kontaktům se soupeřkami dříve neměla halové závody příliš ráda. "Hodně záleží na seběhu. Jakmile tam člověk zaváhá, tak se s tím nedá nic dělat. Díky tomu, že jsem rychlejší, tak si můžu dovolit tu čtvrtku rychleji rozběhnout a tím pádem bych neměla mít takový problém," plánovala.

Na rozdíl od minulých let se tentokrát nepotýká s žádnými zdravotními problémy. "To je hrozně fajn trénovat po dlouhé době bez bolesti a omezení. Je to dané tím, že ten trénink je postavený jinak a tělo je zatížené jiným směrem," pochvalovala si.

Pod vedením nového německého kouče se spíše než na objemy zaměřuje na kvalitu. "Z toho jsem ze začátku byla zničená, protože nejsem zvyklá, ale postupem času musím uznat, že mi ten trénink sedí. Je vidět, že i tady z toho tréninku se dá běžet rychlá čtvrtka," konstatovala.

V halové sezoně se připravuje v Česku, protože v její německé základně není k dispozici hala. Před letní sezonou bude v Německu trávit zřejmě víc času a plánuje vyjet na soustředění do tepla. "Pořád čekám, jestli bude nějaké místo v Africe, protože tam to mám nejradši, ale je tam přetlak. Buď pojedu do Afriky, nebo znovu na Tenerife. I tam to znám, není to daleko, bylo to tam dobré," doplnila Hejnová.

