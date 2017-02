Helcelet prožívá nejlepší halovou sezonu. Až na ten vrh koulí

před 42 minutami

Adam Sebastian Helcelet si na víkendovém halovém mistrovství republiky ve vícebojích vytvořil výkonem 6188 bodů osobní rekord v sedmiboji a zařadil se na druhé místo letošních světových tabulek. V ještě lepším světle se chce představit koncem příštího týdne na evropském šampionátu v Bělehradě. "Cítím dobrou formu a určitě je v mých silách současný osobní rekord ještě vylepšit,“ usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

V sobotu a v neděli se v pražské Stromovce koná mistrovství republiky v jednotlivých disciplínách. Budete v některých ještě ladit formu před Bělehradem?

Rozhodl jsem se pro dálku, kouli a 60 metrů překážek. Zvolil jsem disciplíny, v nichž se mi daří, ale i ty, v nichž se potřebuji zlepšit.

Patří letošní halová sezona zatím mezi vaše nejlepší?

Určitě! Srovnal bych ji s předloňskou, jejímž vrcholem bylo pražské mistrovství Evropy, ale přibrzdil mě zánět achilovky. Letos jsem zdravý a rád bych prodal všechno, co jsem v náročné přípravě natrénoval. Jen bych si samozřejmě moc přál, aby mě na evropském šampionátu nic nelimitovalo.

V které disciplíně se vám zatím podle představ nedaří?

Jednoznačně ve vrhu koulí. Nejsem s ní spokojen ani na tréninku, natož pak v závodě. Cítím přitom dosažitelnou rezervu, v níž je skryto kolem 60 bodů, které by na konečném účtu byly pochopitelně dost znát.

V čem jste naopak spokojen se zlepšením, nebo standardní formou?

Především mě těší zlepšení ve skoku o tyči, v níž za výkon 510 centimetrů je už příjemný bodový příděl. Vrací se mi dosažením téměř osmimetrové hranice dobrá forma v dálce, věřím si na překážkách a solidní výkony podávám ve výšce. Až na tu už zmíněnou kouli se mi tedy daří.

Máte už představu o konkurenci na mistrovství Evropy?

Zatím nevím, kdo do Bělehradu přijede a jakou budou mít i mně známí atleti formu. Myslím si však, že na zlato bude potřeba nasbírat přes 6300 bodů.

Před týdnem jste na mistrovství republiky získal rekordních téměř 6200 bodů. Myslíte si, že je ve vašich silách tento výkon zopakovat?

Mým záměrem je znovu zlepšit toto své ještě čerstvé maximum. Na co by pak zisk přes 6200 bodů stačil, by se vidělo až v samotné soutěži. Jsem si však vědom toho, že nebudu ve známém prostředí podporován fanoušky. Bude potřeba si věřit a jít "hlavou do toho".

Jaký máte program na jarní měsíce?

Krátce po mistrovství Evropy bude následovat měsíční soustředění v Jihoafrické republice a potom ještě asi dva týdny v Portugalsku. V květnu bych nerad chyběl na tradičním a populárním mítinku v Götzisu, kde se vždy v nádherném přírodním prostředí schází vybraná desetibojařská společnost. A pak už bude na programu cílevědomá příprava na špičkovou akci letošního roku, kterou je mistrovství světa v Londýně.

A máte už aspoň malou představu o tom, v jaké pozici byste se chtěl na tomto šampionátu prezentovat?

Před letošní halovou sezonou jsem díky dobrému zdravotnímu stavu zvládl náročnou přípravu a na výsledcích je to vidět. Když budu ve stejné pohodě i na jaře, tak věřím, že zvýším bodové zisky v dálce, tyči a třeba i v dalších disciplínách, čímž bych se přiblížil ke světové desetibojařské elitě.

