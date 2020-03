Viking v ohrožení. Anglická šipkařská legenda bojuje o život

Šipkařská legenda Andy Fordham má vážné problémy. 58letého miláčka britských fanoušků teď čeká boj o zdraví.

Andy Fordham | Foto: Andy Fordham via Twitter

58letý Angličan byl nedávno propuštěn z nemocnice. Po náročném zákroku spočívajícím v odblokování trávicího traktu se zotavuje ve svém domě v jihovýchodním Londýně.

Mistr světa z roku 2004, známý pod přezdívkou Viking, je podle deníku The Sun velmi zesláblý a jeho stav je vážný. "Budu dál bojovat, dokud to půjde," uvedl Fordham.

Lékaři z nemocnice King’s College ho navíc varovali, že když se zopakují problémy se střevy, bude nezbytná další těžká operace. Při předchozí hospitalizaci doktoři z Fordhamova těla odčerpali 16 litrů tekutiny a několik týdnů strávil na kapačkách.

Britský šipkař zkolaboval už před 13 lety, když ho začalo bolet na hrudi a špatně dýchal. Jeho velkým problémem byla velká konzumace alkoholu. "Pokud pijete nad míru, podívejte se na můj příběh. Uvidíte, že to za to nestojí. Nejsem na to pyšný," přiznal problémy s pitím.