Anceliovičová přiznala státem ruský doping. A za tři měsíce rezignovala

před 4 minutami

Anna Anceliovičová odstoupila z čela ruské antidopingové agentury RUSADA.Loni v prosinci přiznala, že v Rusku fungoval státem řízený doping, dnes podala výpověď.

Moskva - Anna Anceliovičová odstoupila z postu ředitelky ruské antidopingové agentury RUSADA. Ve funkci byla od konce roku 2015, podle webu rsport.ru vybere dozorčí rada jejího nástupce do čtvrtka. Loni v prosinci Anceliovičová v listu The New York Times přiznala, že v zemi existoval státem řízený dopingový program, v ruských médiích nicméně později prohlásila, že její slova byla vytržena z kontextu.

Podle prosincového vyjádření Anceliovičové v americkém tisku zaměstnanci RUSADA systematicky a dlouhodobě vyměňovali vzorky moči, reprezentantům také dodávali prostředky na zvýšení výkonnosti. Taková obvinění předtím kolovala už řadu měsíců, ruští činovníci je však vehementně popírali.

Z její výpovědi dále vyplynulo, že do systému byla zapojena i Federální služba bezpečnosti, nástupce sovětské tajné policie KGB. Její příslušníci měli na starost výměnu vzorků v dopingové laboratoři, a to i během domácí zimní olympiády v Soči 2014. Ministerstvo sportu pak po dlouhé roky zajišťovalo čisté vzorky předních sportovců, kteří užívali zakázané prostředky.

Světová atletická asociace IAAF už v listopadu 2015 zakázala ruským reprezentantům start na všech svých akcích, tento postih trvá dodnes. Podle Mezinárodní antidopingové agentury WADA profitovalo z ruského dopingového programu více než 1000 sportovců ve 30 odvětvích. Rusové si tak pomohli k medailím na zimní olympiádě v Soči, na letních hrách 2012 v Londýně nebo na světovém šampionátu atletů v Moskvě 2013.

autor: ČTK | před 4 minutami

