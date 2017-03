Systém boje proti dopingu v Rusku nefunguje, přiznal Putin

před 1 hodinou

Ruský vládce ale zároveň opakovaně odmítl, že by podvody se zneužíváním zakázaných látek kontroloval a řídil stát.

Moskva - Prezident Vladimir Putin otevřeně přiznal, že v Rusku v minulých letech nefungoval antidopingový systém. Zároveň ale opakovaně odmítl, že by podvody se zneužíváním zakázaných látek kontroloval a řídil stát.

"To v Rusku nikdy nebylo a doufám, že takový státní systém, který by podporoval doping, ani nikdy nebude," řekl Putin na středeční návštěvě Krasnojarsku. Dosavadní systém boje proti dopingu v zemi ale označil za nefunkční. "A je to naše vina. To je třeba říct a přiznat. A je nutné identifikovat všechny, kdo se na tom podíleli," pokračoval Putin. Světová antidopingová organizace WADA v prohlášení jeho slova přivítala a označila je za "důležitý krok správným směrem".

Nový systém boje proti dopingu se podle Putina v současnosti tvoří. "Chceme ten systém vyjmout z ministerstva sportu a udělat z něj nezávislou organizaci," řekl Putin a také oznámil, že v areálu moskevské státní univerzity bude vybudována nová antidopingová laboratoř.

Plošné zneužívání dopingu v ruském sportu potvrdila na konci minulého roku vyšetřovací komise WADA vedená Richardem McLarenem. Podle komise těžilo ze systematických praktik v letech 2011 až 2015 více než tisíc sportovců. Ruští atleti se v důsledku skandálu nesmějí už od listopadu 2015 účastnit mezinárodních soutěží. Z loňských paralympijských her v Riu byli vyloučeni všichni ruští sportovci a v ohrožení je i jejich účast na zimní paralympiádě v Pchjončchangu v příštím roce.

