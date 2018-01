Na olympiádě nás potěší jedno umístění v nejlepší patnáctce, říká ředitel sdruženářů Slavík

před 3 hodinami

Na třech předešlých olympijských hrách startoval Tomáš Slavík jako sportovec, v Pchjongčchangu se představí coby sportovní ředitel úseku severské kombinace. "Budeme spokojeni, když jeden sdruženář z našeho reprezentačního kvarteta se vejde mezi patnáct nejlepších," říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz sedmý muž z individuálního závodu na mistrovství světa v roce 2011.

V této sezoně Světového poháru se čeští sdruženáři dostali mezi nejlepší patnáctku jen dvakrát. To asi nekoresponduje s původními představami, že?

Tomáš Portyk (jednou osmý - pozn. red.) nezklamal, ale za očekáváním zůstala vystoupení nejzkušenějšího Miroslava Dvořáka (nejlépe třináctý, jinak se nedostal mezi elitní dvacítku). Přitom po náročné letní přípravě i několika vydařených závodech byl v pohodě.

V čem vidíte hlavní příčiny jeho útlumu?

Poslední dva roky měl zdravotní problémy, které se zdály být vyřešeny, ale v menší míře se ozvaly znovu. Musel omezit trénink, což jeho výkonnost oslabuje. Potřeboval by si také víc věřit na můstku, aby před běžeckou částí neměl od čela závodu velkou ztrátu. Když se mu vydaří skokanská část, tak má vždy reálnou šanci i na celkové pěkné umístění.

Naopak Portyk je velice dobrý skokan, ale běžecké časy ho srážejí často až do třetí desítky. Vidíte nějakou cestu ke zlepšení jeho běhu?

Je mu 22 let a každým rokem se lepší. Drží si stabilní výkony na můstku a je ještě potřeba návaznost na běh, i když už si také zaběhl dobrý čas. Určitě má lepší formu než v minulé sezoně a věřím, že má na to, aby se vyrovnanými výkony protlačil do elitní desítky. Potvrdil to právě v závodě v Ramsau, kde skončil osmý.

Jak jste spokojen s mladíky, kteří doplnili olympijskou nominaci?

Ukazovali se v dobrém světle, ale přechod do kategorie dospělých je vždy dost složitý. Mají za sebou zatím jen dva závody Světového poháru a pomáhají v týmových soutěžích. Olympijská premiéra v Koreji by pro ně měla být do jejich další sportovní dráhy obrovskou zkušeností.

Mezi juniory se jim velmi dařilo…

Na loňském mistrovství světa dělilo čtvrtého Daňka od bronzové medaile pouhých pět vteřin a Pažout obsadil šestou příčku. Štafeta pak velice úspěšné vystoupení českých reprezentantů korunovala třetím místem. Zkušenosti sbírají už mezi dospělými a každý závod je pro ně důležitý. Zatím se sice ve výsledkové listině pohybují většinou až ve čtvrté desítce, ale není kam spěchat. Je nutné se nejprve začít prosazovat v závodech nižší výkonnostní kategorie. Oba mají před sebou slibnou perspektivu.

Co čeká tým před odletem na olympiádu?

Pažouta teď o víkendu další juniorské mistrovství světa a ty zbývající pak závod Světového poháru v Rakousku. V úterý 30. ledna se pak vydají do Japonska k poslednímu pohárovému vystoupení před olympiádou.

A s jakým "korejským účtem" byste byl za současné situace spokojen?

S jedním umístěním do patnáctého místa a v týmovém závodě s pozicí do osmé příčky.