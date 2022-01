Snowboard Ledeckou brzdí, říká Pešánová. Lynč kvůli komentáři zlaté jízdy ji mrzel

Na první olympiádu jela jako šestnáctiletá. Potom zažila ještě další dvě. Bývalá alpská lyžařka Lucie Pešánová Hrstková v rozhovoru pro Aktuálně.cz vzpomíná na olympijské zážitky, analyzuje šance Ester Ledecké v Pekingu a popisuje, jak prožívala šílenství, které se strhlo před čtyřmi lety kvůli jejímu televiznímu komentáři zlaté jízdy české hvězdy.

Na olympiádu v Naganu v roce 1998 jela v pouhých šestnácti letech a připsala si skvělé patnácté místo v kombinaci, umístění v elitní třicítce zopakovala i na následujících hrách v Salt Lake City a Turíně.

Po kariéře se Pešánová Hrstková věnuje své lyžařské akademii v Liberci a před olympiádou v Pekingu se chystá na roli expertky v televizním studiu. A také fanynky. Přát bude všem českým olympionikům, její manžel Filip Pešán je navíc trenérem české hokejové reprezentace.

Příští týden začínají zimní hry v Pekingu, pociťujete coby účastnice tří olympiád nějaké návaly nostalgie, nebo to s vámi nic nedělá?

Jsem v takovém běhu, že to zatím moc nevnímám. Už jsem se sice dívala na program, ale nostalgii zatím nepociťuju, určitě se ale těším.

Jaký máte obecně vztah k olympijským hrám? Měla jste pro ně vždycky slabost, nebo jste nebyla jejich nadšeným příznivcem?

Na první olympiádě jsem se objevila v šestnácti letech, což pro mě bylo hodně nečekané. Vlastně jsem o olympiádu nikdy extra nebojovala. Lyžovala jsem, závodila, dělala jsem to, co jsem měla nejradši. Snažila jsem se být co nejlepší. A najednou jsem jela v šestnácti na olympiádu. Úplně bez očekávání. Musím říct, že to na mě strašně zapůsobilo, byl to nesmírně silný zážitek. Olympiáda v Naganu pro mě byla nejsilnější. Na dalších už jsem věděla, do čeho jdu a jak to tam funguje.

Chystáte se na nadcházející olympiádu v nějaké komentátorské roli?

Budu působit v České televizi, v pražském studiu. Komentovat budou Tomáš Budka a Borek Zakouřil, ti budou přímo na místě. Já budu dělat komentáře ze studia.

Určitě ale budete OH prožívat i v roli fanynky. Na co se nejvíc těšíte? Předpokládám, že budete hodně přát i hokejovému národnímu týmu.

Těším se na všechny lyžařské disciplíny, na naše závodníky, které znám všechny osobně, a tak jim asi budu fandit nejvíc. Sledovat budu i hokej nebo snowboard. Ale bude to tak, že celý den poběží televize, a co zrovna bude, to budu sledovat.

Mluví se o tom, že medailová laťka z minulé olympiády je nastavená hodně vysoko a že letos jsou ambice přece jen skromnější. Přesto, věříte v nějaké cenné kovy?

Věřím, že můj muž nějaký přiveze. Strašně bych si přála, aby se to povedlo, to je jasné. A to bez ohledu na to, zda na střídačce stojí můj manžel. Bylo by to super, kdyby se to po dlouhé době podařilo, celý český hokej by to pozvedlo, ale vím, že to budou mít kluci hodně těžké. Ester bych to také moc přála, její forma je sice zatím kolísavá, ale zrovna ona je typem závodníka se silnou hlavou, který na olympiádu dokáže vyladit formu. Hry mají zvláštní kouzlo, často se stává, že na nich velcí favorité pohoří. Je to otevřené, v tom je olympiáda krásná.

Takže nevylučujete další šok z repertoáru Ester Ledecké? Byť by už rozhodně nebyl takový jako před čtyřmi lety…

Přesně tak, všichni už vědí, co Ester dokáže. Spíš to bude lehké zklamání, když medaili nepřiveze. V tomhle jsou čeští fanoušci nároční. Myslí si, že když se povede jedna medaile, tak už se budou vozit pořád. Sportovci, co si tím prošli, vědí, že to vůbec není jasné. Obhajovat úspěch je navíc vždycky těžší. Rozhodně její medaili nevylučuju, ale bude to mít hodně složité.

Má podle vás větší šanci v super-G, nebo ve sjezdu?

Je to relativní, záleží, jaká bude trať. Viděla jsem ji jen na videu na YouTube a nevím, jestli to bude přesně ona. Myslím si, že možná trochu větší šance bude mít ve sjezdu, ale ona dokáže zajet obě disciplíny skvěle. Je to hodně otevřené.

Minulý víkend se v italské Cortině vrátila na lyže a hned z toho byla dvě umístění v elitní desítce. Těžko si před olympiádou představit lepší povzbuzení, že?

Ano, pro její psychiku to je skvělé, navíc v Cortině, kde se jí nikdy předtím nedařilo. To je pro její pohodu strašně důležité, navíc takhle těsně před olympiádou.

V minulé sezoně jezdila skoro pořád do desítky, v té aktuální na průlom čekala delší dobu. Byl nějaký důvod k nervozitě?

Pokud to závodníkovi nejde tak, jak by si představoval, tak se v hlavě pochybnosti vyloupnou. Tým to určitě řešil, hledali klíč, jak to posunout zpět nahoru. U ní to ale nemusí jít tak rychle, nemá takový objem tréninku, když dělí pozornost mezi alpské lyžování a snowboarding. Ale pokud takhle načasovala formu na olympiádu, tak je to nejlepší možná varianta.

Ledecká jezdí na novém typu lyží, před úspěchy v Cortině navíc lyže dlouho testovala. Jak velkou roli hraje materiál?

V rychlostních disciplínách obrovskou. Pokud tam lyže nejedou nebo jsou špatně připravené, tak je to strašně znát. Proto se sjezdové lyže hodně testují a mnohdy mají závodníci jedny několik sezon, pokud narazí na ty správné. Jenom se na nich třeba přelepuje ta horní fólie. Pokud se najdou nějaké, které jsou rychlé, tak si je závodník hýčká, dokud drží hrany. Ty se pořád brousí, jsou nejchoulostivější a na ledové plotny jsou nutné. Na druhou stranu, lyže měknou, když se na nich hodně jezdí, a tím zpomalují. Proto se testují pořád nové a nové. Servisáci mají co dělat.

Když jsme u servisu, jak je důležité, že Ledecká udržela v týmu Miloše Machytku, muže, kterého jí chtěla přetáhnout slovenská superstar Petra Vlhová?

Miloše znám už dlouho osobně, takže vím, jak je ochotný a skvělý člověk. Jako servisák je strašně pečlivý, Ester ví, že v něm má zlatý poklad. Nedivím se, že si ho za každou cenu chtěla udržet. Pro rychlostní disciplíny je to naprosto stěžejní člověk.

Jak se Ledecká lyžařsky posunula za poslední čtyři roky?

Strašně vyrostla. Věnuje tomu o dost víc času a je to znát. Osobně si myslím, že ji snowboarding pořád ještě brzdí v tom, aby byla lepší a lepší. Kdyby se zaměřila jen na lyžování, jezdila by na stupních vítězů hodně často, o tom jsem přesvědčená. Ale je to její věc. Buď k tomu rozhodnutí jednou dospěje, nebo bude pořád obojživelnicí, což je zase něco, co je velmi výjimečné.

Když jste před čtyřmi lety její zlatý závod na lyžích komentovala, vyvolalo to spoustu kontroverzních ohlasů. Dost podrobně se řešilo, že jste upozorňovala na chyby Ledecké a nedala do komentování dostatek emocí. Bylo to hodně nepříjemné, nebo jste to brala s nadhledem?

Hlavně bych chtěla říct, že jsem si tu její jízdu užila. Bylo to tak nečekané a tak emotivní, že to mám dodnes v sobě zaryté hodně hluboko. Všichni byli tak překvapení jako ona sama. Ty věci, které se potom řešily kolem mého komentování, mi ten hezký zážitek nemohou vzít. Samozřejmě mě to mrzelo, ale spíš proto, že se z toho udělala strašná bublina. Nafouklo se to a jednu dobu to vypadalo, že jsem slavnější než Ester. Byl to nesmysl.

Jak jste tehdy hodnotila svůj vlastní komentátorský výkon?

Sama jsem věděla, že to nebylo ideální. Neřekla jsem si: Komentovala jsem to super, vlezte mi všichni na záda. To ne. Byly tam velké rezervy, bylo to úplně první super-G, které jsem kdy komentovala. Tím to bylo ovlivněné.

Dokonce se k vašemu komentáři vyjádřil i prezident Miloš Zeman (Lucii Pešánovou Hrstkovou i komentátora Petra Vichnara označil za idioty, pozn. aut.). Trochu to připomínalo veřejný lynč…

Vyjadřovali se k tomu prezident, premiér, opravdu velmi důležití lidé. Říkám, jednu dobu jsem byla snad slavnější než Ester se zlatou medailí. Neuvěřitelný příběh. Teď už na to nemyslím, naštěstí ve mně zůstává ten hezký zážitek.