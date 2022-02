Nemám jet ještě jednou? Ledecká opět zlatá, opět zmatená v cíli. A teď rovnou na lyže

Když se stanete trojnásobnou olympijskou vítězkou, očekávají se od vás slzy štěstí nebo divoké erupce radosti. Jenže Ester Ledecká je prostě svá. Česká sportovní superhvězda po obhajobě snowboardového zlata ani nevěděla, že už je po všem.

Peking (od našeho zpravodaje) - Ta chvíle připomínala nezapomenutelný moment z února 2018. Ledecká tehdy v Pchjongčchangu šokovala celý svět i sama sebe, když na lyžích ovládla superobří slalom a v cíli dlouho nechápavě hleděla na výsledkovou tabuli.

O čtyři roky později byla znovu zmatená po dalším, celkově už třetím olympijském triumfu.

Když ve finále paralelního obřího slalomu porazila poslední z řady bezmocných protivnic, Rakušanku Danielu Ulbingovou, neradovala se ani trochu.

"Byla jsem tak koncentrovaná na každou jízdu, že jsem si říkala, co bych v té další měla udělat lépe. Myslela jsem, že mám jet ještě jednu. Proto jsem neslavila, nedošlo mi to," vysvětlovala šestadvacetiletá legenda nejen českého, ale i světového sportu bezprostředně po závodě.

"Když jsem do finále startovala, věděla jsem to. Ale v cíli si najednou nejsem jistá a říkám si: Fakt to bylo ono? Nechtěla jsem to pokazit a začít se radovat předčasně," dodala.

Konkurenci nedala žádnou šanci. Třetí zlatou medailí z olympiády vyrovnala bilanci Martiny Sáblíkové. Stala se po Američance Jamie Andersonové druhou ženskou snowboardistkou, která dokázala obhájit zlato z her.

Po zmatečných prvních vteřinách si Ledecká přece jen realitu dalšího nevšedního úspěchu uvědomila.

Usmála se, do kamery pozdravila rodinu, utěšila štěstím plačící bronzovou Slovinku Glorii Kotnikovou a vrhla se na dlouhé kolečko radostných povinností spojených se ziskem olympijského zlata.

Až tenhle maraton dokončí, vyspí se a ráno zase na kopec. Tentokrát na lyžích.

Do druhé obhajoby, té z lyžařského super-G, budou zbývat pouhé dva dny.

"Je to skvělé, protože ten závod mohl být klidně dnes a já bych nemohla startovat. Doufám, že přepnu velmi rychle a lyžařskou kapitolu si tady užiju taky," prohlásila neúnavná šampionka.