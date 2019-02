Z Kresty se mi pořád trochu klepou kolena, říká rallyový pilot Mareš o svém vzoru

před 2 hodinami

Filip Mareš vstupuje do druhé sezony za volantem rallyového speciálu Škoda Fabia R5. S vozem ACA Škoda Autoklub Teamu připravovaným v dílnách Kresta Racing bude útočit na dvou frontách. Pojede domácí šampionát a o úspěch se chce porvat i v mistrovství Evropy juniorů do 28 let.

Když se Mareš začal jako malý kluk zajímat o automobilové soutěže, byl Roman Kresta jeho vzorem. A teď se s ním od loňska potkává v jednom týmu. "Od začátku jsem měl vůči němu respekt a vážil si všeho, co mi řekl. Dodneška mívám trochu rozklepaná kolena, když s ním mluvím. Roman zná Fabii R5 jako snad nikdo jiný na světě a kolikrát ví líp než já, jaké nastavení auta potřebuju," přiznal 27letý jezdec. Přechod na vůz s pohonem všech kol nebyl snadný. Loňskou sezonu bral rodák z Mladé Boleslavi jako zkušební, letos by už rád promluvil do čelních příček domácího šampionátu. Ale uspět v něm nebude snadné. "České mistrovství je minimálně v Evropě to nejnabitější a budu muset jet každou erzetu naplno, abych v něm dokázal být nahoře," ví Mareš. Program mu začne koncem března Valašskou rallye, ale přes zimu posádka Filip Mareš - Jan Hloušek nijak nezahálela. Filip Mareš letos bude startovat se Škodou Fabia R5 v bílo-zlatých bojových barvách: Filip Mareš, Škoda Fabia R5 | Foto: Koláž: Aktuálně.cz "V zimní pauze jsem pracoval na svém jezdeckém stylu, směr mi ukázaly i dvě soutěže na šotolině absolvované během podzimu. Samozřejmostí je společná práce s Honzou na fyzické kondici a rozpisu. Měsíc před startem nové sezóny přecházíme do závěrečné fáze příprav," uvedl celkově čtvrtý muž loňského pořadí mezinárodního mistrovství ČR v rallye. Domácí šampionát má zatím naplánovaný až po Barum rallye, ale nevyhýbá se ani následující soutěži v Příbrami. "Zatím tam není žádná termínová kolize," upřesnil jezdec, jenž se stal tváří nového velkého partnera Autoklubu ČR, pneumatikářské firmy Michelin. V evropském šampionátu vynechá kvůli náročné logistice podniky na Azorských a Kanárských ostrovech. Body tak bude sbírat ve zbývajících čtyřech. "Škrtají se dva nejhorší výsledky ze šesti, takže ty soutěže budu muset jet tak říkajíc na první dobrou," uvědomuje si Mareš, který konkurenci v juniorském seriálu zatím blíže nestuduje.

autor: Radek Vičík