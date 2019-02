Klymčiw ví, že se nesveze ani na příštím Dakaru. Týmem podporuje další jezdce

před 1 hodinou

Ondřej Klymčiw jako šéf týmu nezná volno. Jen chvíli poté, co se vrátil z Rallye Dakar už plánuje další část sezony a dakarské dobrodružství v roce 2020. "Rallye Dakar je úspěšně za námi, ale to neznamená, že bychom zůstali sedět doma," uvedl manažer a ještě nedávno úspěšný závodník

Kvůli dlouhé rekonvalescenci je už v tuto chvíli jasné, že se ani na příští Dakar jako závodník nepodívá, proto chce maximálně podpořit ostatní závodníky. Letos v barvách jeho týmu jeli Petr Vlček, Gee Motzkin z Izraele, Američané Garrett Poucher se Skylerem Howesem a jako přidružená závodnice také Gabriela Novotná. Ta ale oficálně vystupovala se svojí stájí Indigo Racing.

"Nechci lhát a hrát si na kdyby, protože i když by se v květnu stal zázrak a řekli mi, že můžu jezdit, tak bych se nestihl připravit. Na motorce jsem rok a půl neseděl. Je jasné, že Dakar 2020 bude bez mé závodní účasti." řekl upřímně doposud nejlepší český motocyklový závodník na Dakaru.

Dakarské kouzlo ale Klymčiwa pohltilo. "Určitě tam chceme jet, ale když nemůžu závodit, budeme podporovat ostatní jezdce. Cílem je pro ně vytvořit co nejlepší podmínky v jejich cestě nahoru. Těm, kteří mě osloví, chci co nejvíce pomoci k dobrým výsledkům díky zkušenostem, které jsem těžce získal. Chci jim toho předat co nejvíc, proto se budeme soustředit hlavně na tým a naplánované závody," uvedl pardubický rodák.

"Na začátku dubna nás čeká velký závod v Maroku - Morocco Desert Challenge - kde budeme jako tým s několika jezdci. Letos máme v plánu přibližně šest závodů, ať už malých či velkých. Finále bude samozřejmě Dakar 2020, kam s námi chtějí jet současní jezdci a ozvala se také kamarádka z Řecka," dodal.

S přípravou týmu a techniky na nadcházející závody také souvisí jednání s továrnou KTM, kde má Klymčiw velmi dobré vztahy díky vlastním výsledkům i výkonů, jezdců. "

V současné chvíli jednám s KTM, kolik a kdy nám dají k dispozici motorky. Během letošního Dakaru si všimli, že je Skyler Howes velice nadějný jezdec a že to děláme dobře, takže nás i díky tomu dávali v bivaku hned naproti nim. Myslím, že na to můžeme navázat. Budu se snažit být všem nápomocný a úplně z toho nevypadnout. Chci pomáhat jezdcům, co už mají nějaké závody za sebou, ale i nováčkům, takže kdo se chce někam posunout, má u nás možnost. Můžou to se mnou probrat, jak to ve skutečnosti je a co je k tomu potřeba," uvedl úspěšný manažer.