Salač ukončil závod v kačírku, jeho tým se přesto v Kataru zapsal do historie

Pro Filipa Salače skončila motocyklová Grand Prix Kataru předčasně, i tak měla první žena jeho stáje Nadia Padovaniová důvod být šťastná. Po vítězství Eney Bastianiniho se stala první šéfkou týmu MotoGP, která slavila vítězství.

Loni si motocyklový tým Gresini prošel velkou zkouškou. V únoru zesnul jeho zakladatel a šéf Fausto Gresini, čerstvě šedesátiletý Ital umíral několik dlouhých týdnů v důsledku dýchacích potíží způsobených covidem-19.

Pak se ukázalo, že přijde o tovární podporu Aprilie, která se letos rozhodla nasadit v MotoGP vlastní tovární stáj. Vedení Gresini Racing převzala po svém manželovi Nadia Padovaniová a dokázala je provést všemi úskalími. Zajistila si motorky od Ducati, což vedlo až k senzačnímu Bastianiniho úspěchu v nedělní Velké ceně Kataru.

Italové do svých barev pro letošní rok oblékli v nižší kategorii Moto2 také českého jezdce Filipa Salače. Ten se jako nováček uvedl výborným čtvrtým místem v kvalifikaci, jen zlomek sekundy od první startovní řady.

Samotný závod už tak úspěšný nebyl, Salač ve třetím kole havaroval. "Absolutně nechápu, proč jsem spadl. Nejel jsem agresivně, kopíroval jsem soupeře a nikam jsem nespěchal. Byl to docela ošklivý pád, jsem rád, že jsem celý," sdělil 20letý motocyklista. Ještě notnou chvíli po karambolu zůstal ležet "v kačírku", jak se mezi jezdci říká štěrkové únikové zóně.

O hodinu a půl později začal v Losailu první letošní závod MotoGP. I když první kola patřila továrním jezdcům Hondy, brzy se na čelních pozicích objevil Ital Bastianini. Salačův týmový kolega se šest kol před koncem Velké ceny ujal vedení, které už nepustil z ruky.

V momentě, kdy proťal vítězně cílovou čáru, vypukly v boxech Gresini bujaré oslavy. "To je pro tebe, Fausto!" zněl nejčastější výkřik nadšených členů stáje z Faenzy.

Pro tým založený dvojnásobným mistrem světa kubatury do 125 ccm to byl skutečně velký den. Naposledy totiž v elitní kategorii slavil triumf v roce 2006, kdy Ital Marco Melandri a Toni Elias ze Španělska vyhráli celkem čtyři Grand Prix.

Do historie se zapsala také sama Padovaniová. Ještě nikdy nešéfovala vítězné stáji v podniku MotoGP žena, tím spíše matka čtyř dětí. "Chtěla bych poděkovat oběma Faustovým rodinám - té skutečné i té závodní -, že spojily své síly a dokážeme splnit, co plánoval," věřila manažerka, když loni přebírala otěže nad Gresini Racing.

Ukázalo se, že je to žena na svém místě. To potvrdil i šťastný vítěz z Losailu Bastianini. "Když jsem se podíval do jejích očí, vypadalo to, jako když hledím do Faustových. Byla stejně plná energie jako on. Jsem hrdý na to, že jsem vyhrál právě pro Gresini Racing," vyznal se mistr světa Moto2 z roku 2020.

"Fausto byl jedinečná osobnost. Po jeho odchodu nás Nadia dokázala všechny motivovat. A to byl bez diskuze klíč k mému vítězství v Kataru," dodal 24letý závodník.