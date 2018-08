Věčný poutník Kornfeil snad našel tu správnou kombinaci týmu a motorky. Letos rozjel životní sezonu

před 42 minutami

Jakub Kornfeil se na Masarykově okruhu po 644 dnech vrátil na stupně vítězů závodu světového šampionátu silničních motocyklů. 25letý jezdec za deset let v seriálu vystřídal osm týmů a seděl na strojích sedmi značek.

Praha - I když kroutí už desátou sezonu v mistrovství světa, je Jakub Kornfeil stále ještě relativní mladík. A zdá se, že v 25 letech konečně našel motorku a tým, které mu přinášejí pravidelné body. V Brně to byly i stupně vítězů před nadšenými domácími fanoušky.

Rodák z Kyjova měl odmalička cit pro rychlé motorky. V jedné stopě se na uzavřených okruzích proháněl už od osmi let. Do světa velkých závodů vstoupil v Red Bull Rookies Cupu. Po zahřívací sezoně 2008 následující rok nenašel přemožitele a jako první Čech tuto prestižní líheň talentů vyhrál.

Titul si tehdy zařídil vítězstvím v Brně, když jen 152 cm měřícího Sturlu Fagerhauga z Norska porazil o pouhé dva body. Mezi poraženými z tehdejší startovní listiny najdeme i jména pozdějších mistrů světa Moto3 Dannyho Kenta a Brada Bindera.

Proč se oni stali šampiony, a český jezdec zatím ne? Je to dlouhá sága hledání optimální motorky a kvalitního týmu, v němž by mohl Kornfeil zcela využít svého talentu. Je to rarita, ale ještě nikdy nezažil v MS dva roky po sobě se stejnou kombinací týmu a motocyklu. Buďto měnil stájové barvy nebo značku stroje. A často obojí.

První mistrovské starty už v šestnácti letech

Premiéru v mistrovství světa si odbyl už v sezoně 2009 ve VC San Marina. To bylo na stopětadvacítce značky Loncin, v jejímž sedle nahradil o šest let staršího Alexise Masboua z Francie.

První body přišly v následujícím ročníku ve španělském Jerezu. To bylo už na Aprilii v barvách Racing Teamu Germany. Doma v Brně na mokré trati vyškolil řadu zkušenějších soupeřů a dojel na pátém místě. To zůstávalo do neděle jeho domácím maximem.

Další rok na Aprilii odjel za italskou stáj Ongetta-Centro Seta. Sezona 2012 pak přinesla zásadní změnu. Nejslabší třída se z kubatury do 125 ccm transformovala do dnešní Moto3. Šéfové Ongetta-Centro Sety vsadil na šasi FTR a motor Honda. Kornfeil s touto kombinací bojoval většinou na hraně první desítky.

Podobně to bylo i další dvě sezony. To měl k dispozici Kalex KTM v týmu Redox-RW Racing GP a o rok později "čistou" KTM Teamu Calvo.

Průlom na stupně nastal až roku 2015 s příchodem do malajského týmu pod hlavičkou okruhu v Sepangu. V Silverstonu byl Kornfeil druhý a ještě přidal bronz ze závěrečného podniku ve Valencii.

V dalším roce Malajsijci vsadili na Hondu. Ta českého jezdce dovezla ke druhému místu právě v Sepangu. V konečném hodnocení zatím jedinkrát proniknul do top 10. Celkem 112 bodů mu vyneslo osmé místo.

Indická tovární naděje se proměnila v propadák

Už to vypadalo, že se 169 cm měřící motocyklista definitivně etabloval jako uchazeč o pódiová umístění, když přišla loňská studená sprcha v podobě angažmá v barvách stáje Peugeot MC Saxoprint.

Šlo o tovární tým Peugeotu. Tedy jinými slovy o přebarvenou Mahindru (vlastníci práva na známou francouzskou značku pro motocykly), která o rok dříve dovezla Francesca Bagnaiu ke dvěma vítězným Granda Prix.

Podobné mimikry zažíval ve svých nejlepších sezonách ve třídě do 125 i Lukáš Pešek. Ten závodil na Derbi, které bylo zase jen jinak "obrandovaná" Aprila.

Jenže indičtí majitelé Kornfeilovu manažerskému týmu opomněli říct, že to je poslední sezona sourozenců Mahindra - Peugeot v MS a že místo jedné stopy se soustředí na elektrickou formuli.

Derniéra podle toho vypadala. Peugeot byl proti soupeřům dýchavičný, na rovinkách Kornfeil dostával desítky metrů. S takovou technikou byl zázrak, že si vyjel 26 bodů. I tak to byla nejhorší celá odjetá sezona mistrovství světa v celé kariéře.

Z Peugeotu se český závodník pro letošek vrátil na osvědčený stroj KTM a odešel do stáje Redox PrüstelGP. Tady je jako politý živou vodou. Na konkurenceschopném stroji zatím jen jednou nebodoval, v Brně byl třetí a celkově se v MS drží na sedmé pozici. Snad je to ta pravá kombinace ingrediencí pro světového šampiona na motorovém prkně Jet Surf, které je jeho největším koníčkem.

