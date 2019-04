Lajdáctví pořadatelů pokazilo český návrat. Tabuli s penalizací ukázali mylně dvakrát

před 19 minutami

Po tříleté pauze se ve světovém motocyklovém šampionátu opět objevil český tým. Mladíci ze stáje ACCR Czech Talent Team - Willi Race debutovali v MS třídy Supersport 300, ale první víkend v Aragónu jim boje o světové body nepřinesl.

Poté, co po sezoně 2015 skončil tým AB Motoracing, v jehož barvách závodil v MS silničních motocyklů především Karel Abraham, chyběl v elitní kategorii i rodině superbiků domácí tým.

To ale letos změnila stáj ACCR Czech Talent Team - Willi Race. Ta vznikla jako jeden z konceptů komise silničních závodních motocyklů Autoklubu ČR s cílem dostat tuzemské talenty mezi světovou elitu. Oliver König a Vojtěch Schwarz se tak letos objeví v kompletním seriálu MS Supersport 300, který se jezdí během evropských podniků světového šampionátu superbiků.

Podivný dvojitý trest

První závod ve španělském Aragónu přivítal o víkendu více než 50 závodníků, takže o 30 míst na startu samotných bodovaných jízd se bojovalo v rámci kvalifikací a o posledních šest v závodě poslední šance.

V něm si ani jeden z českých mladíků postup nevybojoval. König doplatil na lajdáctví pořadatelů. Celou dobu bojoval ve vedoucí skupině a dokonce i vedl. V soubojích si zkrátil trať přes obrubníky, za což mu byla signalizována penalizace. I po jejím splnění a další stíhací jízdě však trest nezmizel, takže znovu pustil soupeře před sebe a dojel na 14. pozici.

Jak se po závodě ukázalo, trest pro 17letého motorkáře měl být vypsán jen jednou. "Tabule s penalizací mi byla stále ukazována, takže jsem raději splnil to, co mi bylo ukazováno, abych nezpůsobil nějaké problémy sobě a týmu," řekl smutný König.

Ani jeho o rok starší týmový kolega Schwarz se do vysněné nejlepší šestice nevešel, v cíli mu patřila 10. pozice. Přesto česká naděje zůstala pozitivní: "Víkend celkově hodnotím kladně, až na osobní zklamání ze soboty, kdy se nám nepodařilo postoupit. Tým fungoval skvěle a motorka také."

V Aragónu startovala také česká závodnice Alexandra Pelikánová. Ani ona se do hlavních závodů nepodívala, v Last Chance obsadila 12. pozici. "Mrzí mě, že jsem nepostoupila do hlavního závodu, ale jsem ráda, že si postupně zvykám na motorku a můj pocit z ní se neustále zlepšuje," uvedla 19letá závodnice týmu Kawasaki GP Project.