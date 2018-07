Vettel se omlouval, kudy chodil. Podle Rosberga zbytečně riskoval

před 26 minutami

Sebastian Vettel měl domácí Grand Prix plně ve svých rukou. Místo vítězství ale boural a do cíle vůbec nedojel.

Hckenheim - Tak frustrovaný Sebastian Vettel už dlouho nebyl. Když v neděli zapíchl své Ferrari do svodidel, a přišel tak o vítěství ve Velké ceně Německa formule 1, sršel do rádia vulgarismy na svoji adresu, div se nerozbrečel a vztekle mrsknul volantem.

Není se čemu divit. Zbytečnou chybou se připravil o jasný triumf před domácím fanoušky. A hlavně - místo navýšení náskok v čele v šampionátu ho na zlatém podnosu předal rivalovi Lewisi Hamiltonovi.

Než začalo nad Hockenheimringem pršet, byla to Vettelova spanilá jízda. Z pole position odstartoval výborně a vedení si jistil až do osudné nehody.

"Nemyslím si, že to byla velká chyba. Ale měla velké následky, protože jsem v závodě musel skončit. je to velké zklamání, protože až do té chvíle bylo všechno skvělé. Nepotřebovali jsme ten déšť," prohlásil pilot Ferrari po závodě.

"Jinak to byl ale pozitivní víkend. Měli jsme nejlepší vůz ze všech a mohli jsme si věřit nejvíc ze všech. Musím se týmu omluvit. Udělali všechno dobře a bylo to jen v mých rukou," dodal zklamaný jezdec.

Vettelova havárie v GP Německa:

Jeho krajan a šampion z roku 2015 Nico Rosberg se domnívá, že Vettel zbytečně zariskoval.

"Je to neuvěřitelné. Prostě tu šanci zahodil. Ano, podmínky byly složité, to je jasné. Ale pořád měl dostatečný náskok před dalšími kluky. Stačilo mu jet o chlup pomaleji a jemněji. Místo toho vrazil do bariéry To je zlé," dodal bývalý pilot Mercedesu, který během závodů F1 dělá experta pro televizi Sky Sports.

Pro Ferrari to byl vůbec víkend plný emoci. Vedle toho, že tým formule 1 přišel o vedení v šampionátu mezi jezdci i v Poháru konstruktérů, ztratila firma svého šéfa. Prezident Sergio Marchionne se stále nedokázal zotavit z komplikované operace ramene, takže jeho post převzal John Elkann, výkonným šéfem firmy je Louis Carey Camilleri.

Tyto změny mohou mít dopad i na stáj F1. Už třeba proto, že její současný boss Maurizio Arrivabene je velkým zastáncem Kimi Räikkönena. Nové vedení by naopak mohlo tlačit na to, aby jeho místo zaujal co nejdříve talentovaný Charles Leclerc. Loňský šampion Formule 2 si letos vede výborně v Sauberu.