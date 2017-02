Nové formule 1 potvrdily svůj agresivní vzhled, na trati jsou rychlejší

před 1 hodinou

Úvodní testy formule 1 v Barceloně ovládl Lewis Hamilton v Mercedesu. Hned tři jezdci už první den překonali loňský nejlepší čas. Technické problémy, stejně jako předchozí dva roky potrápily McLaren.

Barcelona - Napjatě očekávané testy nových monopostů formule 1 začaly v Barceloně malým déjà vu. Nejrychlejší čas si připsal Lewis Hamilton v Mercedesu, jehož těsně stíhal Sebastian Vettel za volantem Ferrari. Tedy stejně jako loni téměř v každém prvním tréninku na Velkou cenu. Třetí byl Felipe Massa za volantem Williamsu.

Naměřené časy potvrdily zvěsti o tom, že letošní monoposty jsou výrazně rychlejší. Zatímco loni byl v Barceloně ve všech testech absolutně nejrychlejší Kimi Räikkönen ve Ferrari na super měkkých gumách časem 1:22,765 minuty, hned na úvod letošního kroužení byli rychlejší hned tři piloti. Dva na měkkých gumách a Vettel dokonce na střední směsi.

Ale tentokrát na španělském okruhu nešlo ani tak o rychlost, ale o výdrž. A tady znovu jako loni a předloni pohořel McLaren.

Alonsova speciální helma pro testy:

Fernando Alonso si sice na testy na domácí trati přivezl speciální helmu evokující "malůvky" na utajených prototypech aut, jenže z motoru Honda začal po pár kolech unikat olej a než vůz dostal nový agregát, uplynula spousta drahocenného času.

Španěl nakonec odkroužil dohromady 29 kol, což je o plných 98 než rekordman dne Vettel. Ovšem dvojnásobný mistr světa nebyl jediný, kdo mě v pondělí problémy.

Na trable z předchozích let si v Barceloně chtíc nechtíc vzpomněli také v garážích Red Bullu. Daniel Ricciardo byl vůbec prvním jezdcem, jenž musel nedobrovolně do boxů bez svého vozu. Monopost RB 13 zůstal stát nepojízdný na trati. Jak později uvedli zástupci týmu, na vině byly vadné senzory.

Ricciardův nepojízdný Red Bull:

V Barceloně se také bouralo. Naštěstí to nebyla taková rána, která předloni Alonsa připravil o start v úvodní Grand Prix sezony, ale Kevin Magnussen si debut za volantem Haasu představoval určitě jinak.

Magnussenova nehoda:

"V desáté zatáčce se mi při brzdění zablokovala zadní kola. to je to samé, jako když v běžném autě zatáhnete za ruční brzdu, takže jsem dostal smyk, opřel se do zdi a poškodil přední spoiler," přiznal dánský jezdec, který absolvoval dohromady 50kola připsal si nakonec čtvrtý nejlepší čas.

Úvodní testy letošní sezony pokračují v Barceloně až do čtvrtka.

autor: Radek Vičík | před 1 hodinou

