Grosjean je rád, že banku vyměnil za formuli 1. Rychlý kuchař chce zkusit i Dakar

Jedním z exkluzivních hostů vyhlášení ankety Zlatý volant byl pilot formule 1 Romain Grosjean ze stáje Haas. "Důležité je mít talent a být pořád rychlý. Také musíte mít hodně duševní síly, abyste byli schopni zvládat tlak, který je na vás kladený," prozradil jezdec týmu Haas v exkluzivním rozhovoru pro deník Aktuálně.cz svůj recept na nepřežité působení v F1 od roku 2012.

Romain Grosjean je pátým francouzským vítězem v historii Race of Champions, ale vůbec prvním aktivním pilotem formule 1. | Foto: Race Of Champions

Co je pro vás větší adrenalin: čekání na startu závodu, až zhasnou světla, nebo vaření podle nového receptu?

(smích) Pořád cítím největší vzrušení na startu Grand Prix. Vaření je fajn, ale závodění je lepší.

Jak se vlastně zrodila vaše kuchařská vášeň?

V roce 2009 jsem potřeboval zhubnout. Po tom, co jsem týden jedl jen kuřata a fazole, už se to nedalo vydržet. Začal jsem se vážně věnovat vaření. Setkal jsem se s několika šéfkuchaři a od nich získal inspiraci. A z vaření se stala vášeň.

Co rád jíte a co rád vaříte?

Všechno. Rád vařím, rád jím. Sním skoro všechno. Radši vařím hlavní jídla než dezerty, protože ty vyžadují specifickou techniku, kterou nemám.

Zkusil jste v Praze něco z české kuchyně?

Ne, neměl jsem k tomu příležitost. Miluju guláš, ale to je maďarské jídlo. V restauraci mi můj manažer Martin Reiss (český rodák působící už dlouhá léta v F1 - pozn. aut.) ukázal na fotce to vaše slavné knedlo vepřo zelo.

Byl jste v Praze už někdy dřív než teď jako host Zlatého volantu?

Jen jednou na skok, když jsem pak jel do Brna na závod šampionátu FIA GT1. Teď jsem měl čas si ji prohlédnout a je to opravdu krásné město.

Být včas je švýcarská ctnost

Spolu s manželkou jste dokonce vydal i kuchařku. Pokud bychom mohli vaření vzít jako francouzskou část vaší osobnosti, co je tou švýcarskou?

Vždycky všude chodím včas. (A smysl pro peníze, doplnil se smíchem manažer Reiss.)

Rád sledujete výši vašeho účtu?

To ne, ale vždycky mám radost, když mi manažer zavolá a řekne: Máme nového sponzora! Navíc na začátku kariéry jsem pracoval v bance. Ještě po debutu ve formuli 1 jsem druhý den nastoupil do banky, kde jsem měl poloviční úvazek. Ale jsem rád, že už si nemusím každé ráno brát oblek a jít si sednout do kanceláře.

Před deseti lety jste musel opustit svět formule 1 a závodil v Auto GP, GP2 a také se sportovními vozy. Byla to lekce, kterou jste si musel projít, abyste se pak mohl vrátit do F1 a vydržet v ní dodnes?

Tenkrát jsem neměl moc na výběr. Byl jsem ve špatný čas na špatném místě. V roce 2009 jsem měl šanci vstoupit do formule 1, ale byl jsem jedním z lidí, které do týmu přivedl Flavio Briatore. A když on musel tým opustit, byl jsem nucen jít také. Jel jsem i ve světovém šampionátu FIA GT1, což byla zajímavá zkušenost.

Co jste dělal pro návrat do světa Velkých cen?

Mohl jsem se vrátit do Auto GP a důležitý byl start v GP2. Odtamtud totiž byla nejlepší cesta k návratu do F1. A to se mi roku 2012 povedlo. Ale bylo by fajn, kdybych se tomu vyhnul, protože v době mé nepřítomnosti jsme měli velmi úspěšné monoposty, pak by to byl možná úplně jiný příběh. Takový je prostě život.

Ale od roku 2012 jste stálou součástí světa Grand Prix. Ze startovní listiny této sezony v současnosti závodí v F1 už jen dalších šest jezdců. Jak se vám podařilo v tom "žraločím" světě tak dlouho vydržet?

Důležité je mít talent a být pořád rychlý. Také musíte mít hodně duševní síly, abyste byli schopni zvládat tlak, který je na vás kladený - ať máte dobré, nebo špatné dny. Hodně dělají dobří lidé kolem vás. Pořád se musíte snažit dělat svoji práci nejlíp, jak to jde.

Nové formule budou sexy

Jak moc se od vašeho debutu formule 1 změnila?

F1 se neustále mění. Je to velmi rychlý svět. Ale máte-li na mysli podstatu závodění, ta se nezměnila. Pořád jde o to vyrazit na trať závodit a bojovat o vítězství. Něco je jiné, ale ten základ zůstává.

Nabízí lidem pořád stejnou show?

Je to pořád pěkná zábava. Vždycky tu byla nějaká dominance. Ať už to bylo Ferrari s Michaelem Schumacherem, pak Red Bull a Sebastian Vettel a dneska i díky velké spolehlivosti Mercedes s Lewisem Hamiltonem. Někdy ty závody nemusí být až tak vzrušující, jak by se nám líbilo, ale v roce 2021 nás čekají velké změny. Mercedes udělal velký kus práce a ostatní teď musí udělat ještě lepší, aby ho dohnali.

Myslíte, že se změna pravidel připravená pro příští rok ubírá správným směrem?

Já to vidím pozitivně. Musíme si trochu počkat. Ale co jsem zatím viděl, vypadá dobře. Bude jednoduší jet za jiným vozem, správnou cestou je omezení nákladů. Auta vypadají futuristicky a docela sexy.

Loni jste měli na trati několik konfliktů s týmovým kolegou z Haasu Kevinem Magnussenem. Bylo pak těžké spolupracovat dohromady v boxech?

S Kevinem jsme kamarádi. Novináři milují příběhy, v nichž jdou týmoví kolegové po sobě. Nebyli jsme jediní. Dřív to hodně vřelo u Force India, loni zase u Ferrari. My jsme si to vyříkali, občas to byla prostě smůla. Také z boxů jsme dostávali na konci závodů pokyny, abychom zůstali na svých pozicích a dovezli monoposty do cíle. Když máte stejné auto se stejným výkonem jako druhý jezdec stáje, může se to stát. Je velká pravděpodobnost, že pojedete blízko sebe. V našlapané druhé polovině závodního pole je málo místa, hodně vozů a může se přihodit neštěstí.

Kouzlo amerického doteku

Liší se v něčem fungování Haasu, tedy týmu s americkým majitelem, proti těm evropským?

Je to trochu odlišné. Management přišel z USA a můžeme z něj cítit takový ten americký dotek. Samotný závodní tým není tak jiný, protože sídlí v Anglii.

Můžete ten americký dotek nějak blíže popsat?

Vždycky je těžké věci porovnávat, ale tady je pořád cítit pozitivní přístup. I když se nám loni vůbec nedařilo, neúspěchy nebyly vždycky brány jako něco negativního. Když se snažíte něco zkusit proto, abyste byli úspěšní, musí se s chybami počítat. V Evropě když se něco nepodaří, je hned cítit dusno.

Byl právě ten pozitivní přístup jedním z klíčů pro to, aby se Haas vyrovnal s loňskou ne zrovna vydařenou sezonou?

Snažili jsme se dělat, co bylo v našich silách. Měli jsme jedno z nejhorších aut. Tým se snažil všechny problémy vyřešit tak, aby letos přišly lepší výsledky. Čas nám poví. Musíme se vydat na trať a tam uvidíme.

Jakou nejdůležitější změnu musíte udělat, abyste se vrátili zpátky do toho boje v silném středu výsledkové listiny?

Loni jsme neměli dobrou aerodynamiku vozu. A to je dneska ve formuli 1 dominující faktor. Doufám, že letos to bude lepší.

Jaký závodní okruh máte nejraději?

Japonskou Suzuku. Je rychlá, má dobrý rytmus, je vzrušující. Nenechává místo pro chyby.

V lednu jste se byl podívat na finiš Rallye Dakar. Chtěl byste si ji v budoucnosti zkusit?

Musel bych dostat svolení od Haasu a mé ženy. (smích) Už odmalička mě tenhle závod přitahoval. Rád bych si ho zkusil.