Milovník modelek a šampion formule 1 Button slaví čtyřicátiny

Mistr světa formule 1 z roku 2009 Jenson Button v neděli slaví čtyřicátiny. Za svoji kariéru vystřídal sedm týmů a vyhrál celkem 15 Grand Prix.

Button, narozený 19. ledna 1980, začal svou kariéru ve formuli 1 v roce 2000 u Williamsu, nastoupil do 281 Velkých cen. První triumf slavil v Maďarsku v roce 2006 a naposledy v listopadu 2012 v Brazílii. Brit naposledy úspěšně působil v japonském šampionátu sportovních vozů Super GT, který v roce 2018 vyhrál.

Rodák z Frome začal závodit v osmi letech na motokárách a hned sbíral vítězné vavříny. Do roku 1997 úspěšně působil v různých motokárových mistrovstvích. Na přelomu tisíciletí přestoupil Button k formulím a s vozem týmu Haywood Racing se stal mistrem britské formule Ford, vedle McLarenu testoval také formule stájí Prost a Williams.

V seriálu F1 debutoval při Velké ceně Austrálie 2000 za volantem vozu stáje BMW-Williams. Do roku 2009 působil v týmu Hondy, potom přešel do stáje McLaren, kde zůstal do roku 2017.

Button byl rok ženatý s modelkou Jessicou Mičibataovou. Pár tvořili už od roku 2009, vzali se v roce 2014 a o rok později se rozvedli. V roce 2018 se zasnoubil s modelkou Brittny Wardovou, vloni se jim narodil syn Hendrix.