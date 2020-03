Koronavirus děsí i motorsport. Hodnota F1 klesla o miliardy, MotoGP nabere zpoždění

Motorismus je jedním z nejvíce globalizovaných sportovních odvětví, proto se ho opatření proti šíření koronaviru silně dotýkají. Jeden za druhým se ruší nebo minimálně přesouvají závody. Třeba začátek mistrovství světa v elitní motocyklové třídě MotoGP se zpozdí o celý měsíc.

Automobiloví závodníci žijí neustále na cestách. A to i na začátku roku. Jeden víkend bojují v americké Daytoně, pak se přesunou do australského Bathurstu a pak zase závodí třeba v marockém Marrákeši. Do toho ještě testy nebo práce na simulátoru. Ani pro závodníky na motorkách není toho cestování o moc méně, byť nyní je závodů ještě minimum.

Jenže omezené možnosti pohybu, různé karantény a zákazy shromažďování většího množství osob závodní rytmus výrazně narušují. I když nejsledovanějším šampionátům na čtyřech i dvou kolech sezona ještě nezačala, už teď je jasné, že bude hodně komplikovaná.

První varování přišlo v polovině února, kdy byla přeložena Velká cena Číny. Závod v Šanghaji byl první na ráně zcela logicky. Vždyť právě z Říše středu se respirační onemocnění, známé také jako COVID-19, rozšířilo do světa.

Startovat by měly všechny stáje F1

Koronavirus ale zprostředkovaně napadá i ekonomickou podstatu seriálu. Panika na burzovním trhu se totiž nevyhnula ani formuli 1.

Akcie mateřské Formula One Group během února klesly natolik, že se podle ekonomického magazínu Forbes hodnota firmy propadla o 1,9 miliardy dolarů (43,5 miliardy Kč). I přesto, že skupina poprvé po třech letech vykázala zisk, vrátila se na úroveň ze srpna 2017. A na nějaký výrazný pohyb nahoru to nevypadalo ani v prvních březnových dnech.

Další "jobovky" v úterý přišly z Vietnamu. Tam se má jet premiérová Velká cena 5. dubna, tedy týden před původně plánovaným čínským termínem. Vláda v Hanoji po vzoru jiných zemí vyhlásila pro všechny osoby cestující z Itálie čtrnáctidenní karanténu před vstupem do země.

No a z Itálie je vedle Ferrari se sídlem v Maranellu také tým AlphaTauri (tedy od letoška přejmenované Toro Rosso). O podobné karanténě se mimochodem začíná nahlas hovořit také v Austrálii, kde má 15. března v Melbourne šampionát formule 1 odstartovat.

"Bylo by nefér, kdyby v Austrálii nemohly startovat všechny týmy. Ať by se to dotklo kohokoliv, byla by to pro něj obrovská nevýhoda," ozval se okamžitě šéf AlphaTauri Franz Tost, jehož stáj má základnu ve Faenze.

Na to konto sportovní ředitel F1 Ross Brawn v úterý ubezpečil všechny stáje, že pokud by na místo závodu nemohl dorazit kvůli nějakým obstrukcím byť jen jeden z nich, Velká cena by se nekonala.

"Pokud bude týmu zabráněno ve vstupu do země, nemůžeme mít závod. Aspoň ne závod světového šampionátu F1, protože by to bylo nespravedlivé," naznačil Brawn pro agenturu Reuters možnost jakéhosi "náhradního" nebodovaného podniku pro ostatní piloty.

Katarská karanténa versus motorky

Právě "faktor Itálie" stojí za zrušením či přesunutím podniků obou nejvýznamnějších silničních světových motocyklových šampionátů. Na vině je podobné opatření, jako to nově zavedené ve Vietnamu.

Cestující z Itálie a dalších vybraných destinací musí i v Kataru od začátku března automaticky do dvoutýdenní karantény. Což je v okamžiku, kdy se závod MotoGP měl jet už tuto neděli, neřešitelná situace.

V elitní třídě je totiž pět Italů (a to ještě na poslední chvíli vypadl kvůli pozitivnímu dopingovému nálezu Andrea Iannone) a mnoho týmů má své dílny právě na Apeninském poloostrově.

Lépe jsou na tom jezdci a členové týmů kategorií Moto2 a Moto3, kteří měli na trati v Losailu během uplynulého víkendu závěrečné testy. Na ně se karanténa nevztahuje, takže Grand Prix Kataru bude okleštěna jen o nejsilnější kubaturu.

Ne tak následující plánovaný podnik v Thajsku. Tato země patří mezi silně zasažené koronavirem a závod plánovaný na 22. března tamní vláda nařídila odložit celý. Jezdci MotoGP se tak prvního ostrého startu dočkají - snad - až 5. dubna v texaském Austinu.

"Italská karanténa" stojí i za odložením druhého podniku MS superbiků. Zatímco teď o víkendu se v australském Phillip Islandu bez jakýchkoliv obstrukcí bojovalo o body, Losail byl ze stejných důvodů jako klání MotoGP odložen. U superbiků je navíc italská stopa komplikovanější o to, že třetinu závodního pole tvoří stroje Ducati.

Kalendáře mění šampionáty po celém světě

Koronavirus se "postaral" o řadu dalších neplánovaných změn. Formule E pochopitelně první jarní den nezamíří do čínského San-ja. V Japonsku zase odložili první závod prestižního formulového seriálu Super Formula, který se měl v Suzuce jet 5. dubna. A třeba německé DTM přesunulo blížící se testy z italské Monzy do Hockenheimu.

Na druhé straně jsou šampionáty, které se koronaviru nebojí. V neděli v britském Matterley Basin odstartoval světový šampionát motokrosařů i s celou řadou Italů na startu.

Rušení a přesouvání závodů není jedinou obtíží, s níž musí piloti bojovat. Velkou smůlu měl juniorský pilot týmu F1 Renault Christian Lundgaard. Osmnáctiletý Dán přišel o testy formule 2 v Bahrajnu, protože zůstal v karanténě vyhlášené na ostrově Tenerife kvůli italským turistům pozitivním na COVID-19. Do Španělska mladík odcestoval na tréninkový kemp pořádaný Renault Sport Academy.