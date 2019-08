"Jezdíš jako Širón!" Legendární pilot uhranul Brno, za války dělal šoféra Pétainovi

před 5 hodinami

Před 120 lety se narodil legendární automobilový závodník Louis Chiron, který v meziválečném období vítězil také ve Velké ceně Československa na původním Masarykově okruhu v Brně.

Rčení "Jezdíš jako Širón!" ještě dnes občas můžete zaslechnout, když někdo kritizuje řidičské umění. Ne, že by dotyčný neuměl jezdit, právě naopak - jezdí velmi rychle, možná až zběsile.

Kde se takové oslovení vzalo? Mohou za ně úspěchy monackého pilota Louise Chirona v československé Grand Prix. Na nebezpečném přírodním Masarykově okruhu - na běžných silnicích a mezi stromy - vyhrál třikrát po sobě, mezi lety 1931 až 1933.

V tehdejším ekvivalentu současné formule 1 patřil mezi největší hvězdy a dokázal triumfovat také ve Spa-Francorchamps, Remeši, Monze či na Nürburgringu. V roce 1931 se stal doposud jediným domácím pilotem, který triumfoval v ulicích Monte Carla.

Chiron navíc patří k těm, kteří se o jednu z nejslavnějších závodních tratí zasloužili. Zakladatel monackého autoklubu Anthony Noghes přišel s nápadem vytyčit závodní trať přímo v ulicích města a byl to právě Chiron, kdo tuto myšlenku podpořil. Patronát nad akcí převzal monacký princ Louis II. a od roku 1929 se v Monaku závodí dodnes.

Umění řídit zachránilo Chirona, který se narodil 3. srpna 1899, od zákopů první světové války. Od dělostřelců byl totiž převelen a působil jako osobní řidič francouzských maršálů Philippe Pétaina a Ferdinanda Focheho. První vítězství přišla v roce 1926 ve francouzských lokálních závodech, "velkou" Grand Prix ovládl poprvé už o dva roky později.

Než v roce 1938 oznámil konec kariéry, vyhrál téměř dvě desítky Velkých cen. Největší slávu zažil za volantem vozu Bugatti, ale řídil také Ferrari, Alfu Romeo, Talbot, Lancii nebo Mercedes. Po druhé světové válce se na závodní okruhy vrátil, má na svém kontě 15 startů v Grand Prix formule 1.

Svou vytrvalostí se zapsal do historie šampionátu. 22. května 1955 se startem ve Velké ceně Monaka stal nejstarším pilotem všech dob - bylo mu 55 let a 292 dní. Světu rychlých kol pak dal definitivně vale, ale dál působil v organizačním výboru Velké ceny Monaka formule 1. Louis Chiron zemřel v červnu 1979 ve věku nedožitých 80 let.

Jeho jméno nese nejen zatáčka na monackém okruhu, ale také nejnovější luxusní supersport jeho milované značky Bugatti. Model Chiron se začal vyrábět před třemi lety.