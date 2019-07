Vettel předvedl skvělou stíhací jízdu, ale závod v Německu vyhrál nakonec Verstappen

před 2 hodinami

Chaotickou Velkou cenu Německa formule 1 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu a připsal si druhé vítězství v sezoně. Na druhé příčce skončil k radosti domácích fanoušků Sebastian Vettel z Ferrari, přestože odstartoval až z poslední 20. příčky. Na třetím místě dojel Daniil Kvjat z Toro Rosso.

Propadákem naopak skončil dnešní závod v dešti a na mokré trati pro mistrovský Mercedes. Obhájce titulu a vedoucí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa Lewis Hamilton obsadil po startu z pole position jedenáctou příčku a po 22 závodech nebodoval, zatímco Valtteri Bottas sedm kol před koncem havaroval.

Závod byl kvůli dešti zkrácen z 67 na 64 kol, protože první tři kola odjeli jezdci na mokré trati za safety carem. Poté následoval klasický pevný start, který příliš změn nepřinesl. To však ale fanouškům bohatě vynahradil zbývající hektický průběh závodu, který se může směle ucházet o titul nejnapínavější Velké ceny za poslední roky.

Zpomalovací vůz byl v úvodu na trati hned několikrát a prakticky všichni piloti toho využili k výměně gum. Charles Leclerc z Ferrari se díky dobře načasovaným zastávkám v depu dostal na druhé místo, ale na směs do sucha vsadil jako spousta dalších příliš brzy.

Začalo totiž opět pršet, Leclerc vyjel mimo trať do kačírku a dobře rozjetý závod pro něj skončil. Do bariéry vzápětí vrazil i Hamilton, který se sice dokázal dostat do boxů, jenže do nich nezajel na určeném místě, za což poté dostal pětisekundovou penalizaci.

Nečekaným zajetím do depa navíc zcela zaskočil mechaniky, takže výměna poškozeného předního křídla a gum zabrala celou minutu. Britský pilot, který před rokem v Německu na mokré trati zvítězil navzdory startu ze 14. místa, se tak propadl z první pozice na páté místo. V čele měl přitom v jednu chvíli až čtyřicetisekundový náskok.

Mercedes v jubilejním 200. závodě ve formuli provázela smůla i nadále. V 54. kole vyjel Hamilton znovu z trati, nabral velkou ztrátu a finišoval až na 11. příčce. "Byla to smůla, protože boural hned u vjezdu do depa, takže jsme se nestihli připravit a pak už se chyby jen hromadily," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

Naznačil také, že do budoucna si stáj také nejspíš rozmyslí podobné akce jako teď v Německu, kdy mechanici i Wolff na sobě měli oblečení odkazující k prvnímu závodu Mercedesu ve formuli v 50. letech. "Ukázalo se, že na vtípky tady není místo a člověk by se měl soustředit na práci. Nejsme pověrčiví, ale věříme v karmu a dnes jsme se poučili," dodal.

Chvíli po Hamiltonovi skončil mimo trať na čtvrtém místě jedoucí Bottas, jenž při havárii ulomil přední kolo. Hamilton tak díky tomu má v čele šampionátu před finským pilotem na druhé příčce stále náskok 39 bodů. "Řekli mi, ať na to šlápnu, a já na to šlápnul trochu moc. Moje chyba, kdybych se méně snažil, tak jsem mohl získat nějaké body," uvedl Bottas.

Trápení favorita dokonale využil Vettel a senzačně se po startu z posledního místa dostal až na stupně vítězů. Čtyřnásobný mistr světa, který na Verstappena ztratil sedm sekund, si tak spravil chuť po loňské Velké ceně Německa, kde naopak on po startu z pole position přišel po havárii v dešti o jasné vítězství.

"Byl to těžký závod a v jednu chvíli mi dokonce připadal nekonečný. Na začátku jsem se nemohl srovnat s gumami do mokra, takže nakonec bylo dobře, že se závod protahoval a já si na ně zvykl," řekl Vettel. "Na konci už nebylo potřeba nic vymýšlet. Měl jsem rychlost, mohl jsem útoky dobře načasovat, a jak se do zatáček najíždělo opatrně, tak je pak i předjet," přidal.

Verstappen navázal na měsíc staré vítězství z Rakouska a zůstává jediným pilotem, který dokázal v probíhající sezoně narušit nadvládu Mercedesu. Ani on se však na mokré trati nevyhnul smyku a "hodinám". "Jo, to bylo pěkné. Závod byl o tom udělat nejméně chyb, ale nebylo to vůbec snadné," prohlásil po sedmém vítězství v kariéře.

Kvjat se potřetí v kariéře dostal na stupně vítězů. Třetí byl rovněž v roce 2016 v Číně a jeho maximem je druhá pozice z Maďarska v roce 2015. Ruský pilot měl navíc ještě jeden důvod k oslavě, protože den před závodem se stal poprvé otcem. "Neuvěřitelné, mám obrovskou radost. Bylo to jako horor a černá komedie v jednom. V jednu chvíli jsem si myslel, že mám po závodě… Prostě nahoru dolů jako moje kariéra," prohlásil Kvjat, který se loni po roční pauze vrátil do formule poté, co ho kvůli špatným výkonům propustil Red Bull.

Velká cena Německa, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Hockenheimu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:44:31,275, 2. Vettel (Něm./Ferrari) -7,333, 3. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -8,305, 4. Stroll (Kan./Racing Point) -8,966, 5. Sainz (Šp./McLaren) -9,583, 6. Albon (Thaj./Toro Rosso) -10,052, 7. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -12,214, 8. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) -13,849, 9. Grosjean (Fr./Haas) -16,838, 10. Magnussen (Dán./Haas) -18,765.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí (po 11 z 21 závodů): 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 223 b., 2. Bottas (Fin./Mercedes) 184, 3. Verstappen 162, 4. Vettel 141, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 120, 6. Gasly (Fr./Red Bull) 55.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 407, 2. Ferrari 261, 3. Red Bull 217, 4. McLaren 70, 5. Toro Rosso 42, 6. Renault 39, 7. Alfa Romeo 36, 8. Racing Point 31, 9. Haas 19.