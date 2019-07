Mamma mia, zase nám ubližují. Rakouský závod by se Laudovi určitě líbil

před 51 minutami

Být fanouškem týmu formule 1 Ferrari je řehole. Na titul čekáte déle než McLaren, Honda má letos víc vítězství než vy, kalkulačky v boxech se vždycky nějak divně přepočítají a k tomu všemu vám ubližuje jury.

Tak třeba teď v Rakousku. Od startu máte závod pod kontrolou a najednou si zezadu přiletí poblázněný Holanďan, udělá bum a vítězství mají domácí plechovkáři. No a jury místo toho, aby Red Bull usměrnila, už zase rozhodne proti vám. Mamma mia, to je ale nespravedlnost!

Nebo to celé bylo trošku jinak? Pro neutrálního fanouška určitě ano. Potom, jaká vlna odporu se zvedla proti pětivteřinovému trestu pro Sebastiana Vettela v Montrealu, bylo nedělní rozhodnutí stevardů ve stylu "nechte je závodit" příjemným osvěžením.

Souboj Verstappena s Leclercem:

Lepší nejistota na stupních než pohár v boxech

Jen škoda, že nikdo z diváků v hledišti Red Bull Ringu ani u televizních obrazovek nevěděl po skončení závodu, kdo že to vlastně definitivně vyhrál. Výsledek jednání byl vyhlášen až tři hodiny po dojetí závod. A to je vážně moc.

Výmluvy na to, že jezdci i členové jury měli po Velké ceně své mediální a další povinnosti, v tomto případě neobstojí. Primárně by mělo jít o pověst závodění a ta byla i přes "netrest" přece jen trochu pošramocená.

Na druhou stranu, mohlo být hůř. Své o tom ví Giancarlo Fisichella, který pohár za své první vítězství dostal bez jakýchkoliv fanfár v boxech v Imole. Předchozí Velkou cenu Brazílie totiž ukončila divoká havárie Marka Webbera a až několik dní po vyhlášení výsledků se zjistilo, že Australan boural ve chvíli, kdy ještě vedl Ital v Jordanu.

To mu ale bylo platné jako lednímu medvědovi vějíř. Fisichella je dodnes jediným pilotem v dějinách F1, který coby vítěz Grand Prix nestál na nejvyšším stupínku vítězů.

Ale zpátky na nedělní Red Bull Ring. Před závodem se na okruh vrátilo jméno Nikiho Laudy. Trojnásobného mistra světa hodně štvalo, že po převzetí okruhu rakouským nápojovým gigantem z něj zmizela jeho zatáčka. Od neděle je zpět, je to hned ta první.

Samotná Velká cena by se ikoně F1 určitě líbila. Sice nevyhrál "jeho" Mercedes ani "předtím jeho" Ferrari, ale jezdci předvedli to, co mu v současném pojetí šampionátu chybělo: tvrdé souboje kolo na kolo na hraně rizika.

Nebezpečí oteplování a bláznivá sázka

Á propos, první zatáčka. To bylo místo, kde snad každé kolo Lewis Hamilton bloudil jako zmatený orientační běžec. Pekelná vedra zjevně Mercedesu nesedí. Nad tím by se ve Wokingu měli pořádně zamyslet. Protože bude-li se stupňovat globální oteplování, může být po panování Stříbrných šípů brzy veta.

Ve chvíli, kdy první dva týmy hodnocení Poháru konstruktérů mají pomalu dvakrát tolik bodů než všichni ostatní dohromady, je u zbytku pole důvodem k oslavě každý bod.

Ten rakouský stal Antonia Giovinazziho jeho bujnou kštici. Po startu z osmého místa se s lidmi z týmu Alfa Romeo vsadil, že když získá své první body v kariéře, půjde pod nůžky.

A opravdu, Ital byl desátý, takže došlo na splnění sázky. Ale 25letému pilotovi se do toho moc nechtělo.