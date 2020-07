Konec vlády jedné helmy. Podívejte se na přilby pilotů formule 1

Německý soud v procesu s třiadevadesátiletým Brunem Deyem, který byl jako bývalý příslušník nacistické ozbrojené organizace SS obžalován z podílu na smrti 5230 lidí, zejména Židů, snížil kvalifikaci z napomáhání k vraždám na zabití. Požádala o to prokuratura, která se obávala, že by s přísnějším hodnocením Deyeho činů nebylo možné dovést případ do konce, napsala dnes agentura DPA.

Mluvčí soudu uvedl, že obvinění z napomáhání k vraždám ale výslovně vyloučeno nebylo, nadále ho mohou vznést ti, kteří se k žalobě připojili, což jsou přeživší a jejich rodiny. Mluvčí dodal, že by si to tito lidé měli důkladně promyslet, protože prokázání tohoto činu je po 75 letech obtížné.