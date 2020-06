Konec stability v F1. Po průvanu v týmech může Vettelovi zůstat v ruce černý Petr

Během neplánované pauzy se v zákulisí formule 1 horečnatě jednalo o smlouvách na příští sezonu. A padlo dogma, že se složení týmů příliš nemění. Své jisté nemá ani čtyřnásobný mistr světa.

I když letošní sezona formule 1 odstartuje až tuto neděli na Red Bull Ringu, uplynulé týdny a měsíce hodně napověděly o tom, kdo a v čem pojede v následujícím ročníku světového šampionátu.

Zatím největší "přestupová bomba" přišla z Maranella. Už v květnu vyšla na světlo světa zpráva, že po letošní sezoně tým opustí Sebastian Vettel. Čtyřnásobný mistr světa nedokázal naplnit ambice a získat pro Scuderii první titul od roku 2007.

Netrvalo dlouho a Ferrari si našlo nového parťáka k supertalentu Charlesi Leclercovi, jenž už v prosinci podepsal kontrakt na dalších pět let. V roce 2021 do Marenella zamíří Carlos Sainz junior z McLarenu.

Mladý Španěl odstartoval dominový efekt. Jeho místo okamžitě zabral Daniel Ricciardo, který tak u Renaultu pojede jen dvě sezony.

Vedle Ferrari existuje jediná stáj, kde mají na následující ročník už teď jasno. Je jí Aston Martin, jak se bude jmenovat současný Racing Point. Lance Stroll je syn majitele, takže o něm není možné pochybovat. A Sergio Pérez pamatuje ještě éru Force India, vždyť je v týmu ze Silverstone od roku 2014. Takovou věrnost dneska v F1 těžko pohledat.

Všechny tyto přemety hodně zkomplikovaly život Vettelovi. Člověk s jeho sbírkou titulů se nespokojí s místem v průměrném týmu. A v těch špičkových je buďto plno, nebo by se musel vypořádat s velmi ambiciózní jedničkou.

To je případ Red Bullu, který sází vše na Maxe Verstappena, jehož má upsaného až do roku 2023. Z týmu už ústy mentora Dr. Helmuta Marka přišel signál, že Vettel není zrovna ten, koho by stáj nápojového magnáta Dietricha Mateschitze nutně potřebovala.

Tak tu zbývá snad jen Mercedes. Němec v německém týmu dává marketinkově smysl. Lewis Hamilton ani Valtteri Bottas zatím nemají prodloužené smlouvy a úplně proti nebyl ani boss Toto Wolff, takže proč ne?

Jenže hlubší pohled do útrob stáje z Brackley naznačuje jiný vývoj. Hamilton nemá po krachu jednání s Ferrari moc kam jít a na 99 procent se domluví s manažery německého koncernu.

Bottas má svůj osud ve svých rukách. Pokud nezvládne dobře začátek sezony, může Mercedes místo něj angažovat Vettela. A po Finovi by následně mohl sáhnout Red Bull.

Mercedes má navíc v záloze ještě mladíka George Russella. Navzdory tomu, že je vázán i na následující sezonu u Williamsu. V britské stáji je ovšem proto, že ho tam jako svého chráněnce "dohodil" Mercedes. A navíc, kdo ví, co bude se slavným týmem v budoucnosti.

Ekonomicky chřadnoucí Williams je totiž na prodej. V "zásobě" má ale několik talentovaných jezdců včetně loňské šampionky ženské série W Jamie Chadwickové.

Situace u ostatních týmů z druhé poloviny výsledkové listiny je podobně turbulentní a nikdo zatím nemá nic jistého. Spousta jezdců stále nemá potřebné body na zisk superlicence.

Zatímco čtyřnásobný šampion Vettel se může v roce 2021 velmi lehce ocitnout mimo hru, není vyloučen ani velký návrat jeho předchůdce u Ferrari Fernanda Alonsa. Renault i přes ekonomické problémy potvrdil, že si nechá tým F1 a kandidátem na místo uvolněné Ricciardem je právě dvojnásobný mistr světa ze Španělska.

Týmy formule 1 v roce 2021:

Mercedes: Lewis Hamilton?, Valtteri Bottas?, Sebastian Vettel?, George Russell?

Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz jr.

Red Bull: Max Verstappen, Alexander Albon?, Pierre Gasly?, Daniil Kvjat?, Valtteri Bottas?, Sebastian Vettel?

McLaren: Daniel Ricciardo, Lando Norris

Renault: Esteban Ocon, Fernando Alonso?

AlphaTauri: Alexander Albon?, Pierre Gasly?, Daniil Kvjat?, Jüri Vips?

Aston Martin (současný Racing Point): Sergio Pérez, Lance Stroll

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi?, Kimi Räikkönen?, Mick Schumacher?, Callum Illot?, Marcus Armstrong?, Robert Schwartzman?

Haas: Romain Grosjean?, Kevin Magnussen?

Williams: George Russell, Nicholas Latifi?, Dan Ticktum?, Jamie Chadwicková?, Jack Aitkin?, Roy Nissany?