Britské legendy F1 na kolenou. Williams i McLaren si půjčují a hledají nové majitele

Odložení sezony a uzavření britských dílen kvůli koronaviru dostalo do problémů hned dvě slavné britské stáje formule 1. Williams a McLaren hledají nové investory, kritickou situaci zatím řeší velkými půjčkami.

Ani celkem 19 titulů mistra světa a 17 Pohárů konstruktérů nezajišťují oběma nejúspěšnějším týmům formule 1 z Velké Británie jistotu poklidné budoucnosti. Spíš naopak, Williams i McLaren stojí na historickém scestí.

Grove hledá nového majitele

Holding založený sirem Frankem Williamsem je od roku 2011 kótovaný na burze, ale aktuální cena naznačuje velké problémy. Zatímco před devíti lety vstupoval Williams Grand Prix Holdings PLC na trh za 23,44 eura za akcii, ve čtvrtek byla cena o polovinu nižší. Absolutním minimem bylo 11,70 eur z letošního dubna.

Britský tým se poslední dvě sezony potácí na samém dně výsledkové listiny, dohromady získal pouhých osm bodů. Tragické výsledky odrazují sponzory, chybějí peníze na vývoj a tak začarovaný kruh pokračuje.

Letos WIlliams představil nového sponzora, jenže ještě před odloženým startem sezony s ním zase ukončil spolupráci. Na první pohled to vypadá šíleně: mít problémy a ještě odmítnout cizí peníze. Jenže vzhledem k tomu, že se už rozjelo hledání nového investora či dokonce majitele, to svoji logiku má. Nový partner si určitě bude chtít přivézt své sponzory, takže teď má čistý stůl.

V Grove doplácejí na to, že stále jedou klasický model "udělej si všechno sám", jen motory si kupují od Mercedesu. Soupeři mezi tím začali outsourcovat všechno, co šlo. Tím jim poklesly náklady a mohli se soustředit jen na to podstatné - konstrukci vozu, aerodynamiku a následný vývoj hotového monopostu.

Wokingu pomáhá majoritní vlastník

U McLarenu je situace ještě komplikovanější. Tým F1 je jen jednou ze součástí holdingu, který hlavně vyrábí cestovní supersporty a kromě jiného se angažuje i v IndyCar.

Protože firma neuspěla u britské vlády s "koronavirovou" subvencí, hledá teď ze všech sil nového investora. McLaren netíží jen provozní dluhy, po rozchodu se zakladatelem Ronem Dennisem si před čtyřmi lety musel vypůjčit 333 milionů dolarů na výkup jeho podílu. Dalších 368,8 milionu dolarů pak do firmy napumpovali její současní vlastníci.

Jenže ani to nestačí. Už proto, že radikálně klesl prodej silničních McLarenů. Zatímco loni v prvním kvartálu si jich nového majitele našlo 953, letos to bylo jen 307. Holdingu z Wokingu dochází hotovost a pomalu se naplňuje čas splatnosti faktur dodavatelům. Situace je natolik vážná, že už v červenci je tu reálná hrozba insolvence.

Už před měsícem společnost McLaren Group oznámila, že propustí více než čtvrtinu ze svých 4000 zaměstnanců. Podle BBC přijde tým F1 o necelou desetinu z 800 pracovníků. Začalo se vážně hovořit o samostatném prodeji stáje, která by se za tímto účelem z holdingu vyčlenil.

Williams zatím žádná konkrétní jména potenciálních zájemců neuvedl a půjčil si u tatínka svého pilota Nicholase Latifiho. Dohoda zahrnuje hypotéku uvalenou na pozemky a budovy týmu, jakož i na továrny a stroje. V zástavě je také "historické dědictví" Williamsu, obsahující více než stovku monopostů z bohaté 42leté historie týmu sedmi mistrů světa formule 1.

McLaren by měl z bryndy vytáhnout úvěr od Bahrajnské národní banky (NBB). Ta vlastní 44% procent bahrajnského suverénního fondu Mumtalakat Holding Company, ten je většinovým vlastníkem McLarenu. Podle webu motor1.com je ve hře půjčka ve výši 280 milionů liber.

Nespravedlivá formule 1

Nového investora potřebují po Ferrari dva nejstarší týmu na startovním roštu Grand Prix jako sůl i proto, že finanční toky v F1 jsou extrémně nerovnoměrné. O tom svědčí fakt, že od roku 2013 dostalo Ferrari jen na bonusech 800 milionů USD, zatímco McLaren 240 milionů a Williams "pouhých" 80 milionů.

Pokud se podíváme na celkové platby od F1 za rok 2019, tak podle stránek racefans.net obdrželo nejvíc Ferrari (i když seriál opět nevyhrálo) - 205 milionů USD. McLaren získal 100 milionů a Williams 60 milionů.

Zatímco McLaren si proti roku 2018 pomohl o 23,5 milionu, jeho britský rival o téměř stejnou částku přišel.