Formulový suverén Hamilton slavil ve Francii letošní triumf číslo šest

před 2 hodinami

Lewis Hamilton v Mercedesu vyhrál suverénně Velkou cenu Francie formule 1. Lídr šampionátu si po startu z pole position připsal letošní šesté vítězství. Kralování Stříbrných šípů podtrhl druhým místem Valtteri Bottas.

Vedle dvojice pilotů nejlepšího týmu v Poháru konstruktérů se v neděli na stupně vítězů postavil Charles Leclerc z týmu Ferrari.

"Byl to povedený víkend. Zdejší trať je velká výzva a rád ji přijímám. Ale nedokázal bych to bez úžasného týmu. Spolu vytváříme historii a jsem hrdý na to, že mohu být součástí takového úspěchu," uvedl spokojený Hamilton v cíli.

Druhý jezdce Scuderie Sebastian Vettel, který byl v kvalifikaci až sedmý, začal stíhací jízdu hned po startu, kdy předjel Landa Norrise v McLarenu. Po pár kolech se dostal před jeho týmového kolegu Carlose Sainze juniora.

Tím ale jeho progres startovním polem skončil, Maxe Verstappena v Red Bullu ani přes snahu využít jiné strategie nepřekonal.

Ve Francii se jel od začátku nezáživný závod, který neoživily ani zastávky v boxech. Hamilton od startu postupně náskok na první příčce navyšoval a jediný náznak dramatu přišel až v posledním kole, kdy se třetímu Leclercovi podařilo stáhnout ztrátu na Bottase pod sekundu.

Finský pilot ale druhé místo udržel a Mercedes si připsal šestý double v sezoně. V ní byli jeho piloti na prvních dvou příčkách v úvodních pěti závodech a vyrovnali tak rekord šampionátu. Stejně úspěšný byl Mercedes už v letech 2014 a 2015/2016 a také Ferrari v letech 1952 a 2002.

Mercedes v součtu s minulou sezonou natáhl sérii neporazitelnosti na deset závodů, čímž vyrovnal vlastní výkon z roku 2016 a Ferrari z roku 2002. Rekord šampionátu patří Ferrari, které v letech 1952 a 1953 ovládlo 14 závodů v řadě. Novodobé maximum drží McLaren se šňůrou 11 vítězství z roku 1988.