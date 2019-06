Dnes jsem jednička já. Vettel zuřil po trestu, který ho v Kanadě připravil o triumf

před 1 hodinou

Velkou cenu Kanady formule 1 vyhrál lídr mistrovství světa Lewis Hamilton díky penalizaci německého rivala Sebastiana Vettela za nebezpečný manévr. Vettel se svým Ferrari sice projel cílem sedmého závodu sezony jako první, ale po pětisekundovém trestu za nebezpečné počínání v 48. kole se vítězem stal Brit. Prodloužil tak letošní neporazitelnost Mercedesu.

Hamilton v neděli v Montrealu oslavil 78. triumf v kariéře a sedmý na tamní trati, čímž vyrovnal rekord Michaela Schumachera. Pořadí šampionátu vede o 29 bodů před týmovým kolegou Valtterim Bottasem, jenž v Kanadě obsadil čtvrté místo. Lepší byl ještě druhý pilot týmu Ferrari Charles Leclerc.

"To není způsob, jak jsem chtěl vyhrát. Ale rád to přijmu," řekl obhájce titulu Hamilton. Vettel jej donutil přibrzdit a málem natlačil na zeď poté, co chyboval v nájezdu do zatáčky a po projetí trávou se vrátil na trať. Sportovní komisaři vyhodnotili, že ohrozil soupeře, a udělili mu penalizaci.

Vettelův manévr ve 48. kole:

Německý pilot nesl trest, který ho od zeleného stolu připravil o vítězství, velmi špatně. Po dojetí závodu v návalu vzteku vzal od Hamiltonova vozu číslo jedna a ostentativně před něj postavil dvojku.

Vettel mění čísla před Hamiltonovým vozem:

Jezdec Ferrari se nedostavil na tradiční pozávodní rozhovory a až v boxech Scuderie ho vedení stáje přimělo, aby se vrátil aspoň na stupně vítězů. Tam udělal velké gesto Hamilton, který svého rivala pozval na stupínek určený pro vítěze Grand Prix.

"Ukradli nám závod," zuřil Vettel. "Musíte být úplně slepí, když si myslíte, že projedete trávou a pak máte plnou kontrolu nad vozem. To není fér. Svět už vážně nechápu," řekl do týmového rádia německý pilot, který chtěl po sobotní vyhrané kvalifikaci potvrdit triumfem pokrok Ferrari a ukončit letošní sérii Mercedesu.

Stříbrné šípy nejen, že vyhrály všechny zatím odjeté závody sezony, ale v prvních pěti zaznamenaly double. V Poháru konstruktérů tak Mercedes a Ferrari dělí propastných 123 bodů.

Scuderia zatím letos získala pouze dvě druhá a čtyři třetí místa. Italský tým čeká na vítězství od loňské Grand Prix USA. Sám Vettel ještě déle, naposledy stál na nejvyšším stupni vítězů ve Velké ceně Belgie 2018. V Montrealu tedy jeho čekání trvalo už 287 dní.