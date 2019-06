"Velmi trapné." Bývalí šampioni F1 se zastávají Vettela, trest dostat neměl

před 2 hodinami

Velké hvězdy historie formule 1 mají pochopení pro hněv Sebastiana Vettela po nedělní Velké ceně Kanady. Pilot Ferrari si sice na trati dojel pro první letošní vítězství, ale protože za sporný manévr dostal pětisekundovou penalizaci, za vítěze byl prohlášen lídr šampionátu Lewis Hamilton. Němec obsadil až druhé místo.

Vettel se dostal ve 48. kole mimo trať a při výjezdu zablokoval za ním jedoucího Hamiltona. Ředitelství závodu celý manévr zhodnotilo jako v rozporu s předpisy a za ohrožení soupeře čtyřnásobného mistra světa penalizovalo.

Sporný Vettelův manévr z VC Kanady:

Pilot Ferrari byl zlobou téměř nepříčetný. Po dojetí závodu vzal v pedoku v návalu vzteku od Hamiltonova Mercedesu číslo jedna a ostentativně před něj postavil dvojku. Nešel ani k tradičnímu pozávodnímu rozhovoru.

K pódiu na vyhlašování vítězů se Vettel vydal až poté, co mu v boxech Scuderie řádně domluvili. Tam udělal Hamilton vstřícné gesto, když svého rivala přizval k sobě na nejvyšší stupínek.

Mercedes chtěl vyhrát na trati

Rozhodnutí stevardů vyvolalo okamžitě velké diskuse. Krátce po skončení Grand Prix ho kritizoval i šéf konkurenčního Mercedesu.

"Vettel má absolutní právo být naštvaný. Kdybych byl na jeho místě, tak tu ceduli s číslem vezmu a hodím po formuli. Sebastian si instinktivně bránil pozici, ale asi zašel příliš daleko. Jako šéf Mercedesu jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli, ale na trati by to bylo lepší. Fanoušci Ferrari a ti, kteří chtějí vidět čisté závodění, s rozhodnutím stevardů asi nesouhlasí," uvedl Toto Wolff.

Za Vettela se záhy postavilo několik bývalých mistrů světa formule 1. "Úkolem stevardů je trestat zjevně nebezpečné manévry, ne chyby vyplývající z tvrdého závodění. To, co se stalo v Kanadě, není na úrovni našeho skvělého sportu přípustné," uvedl Mario Andretti, šampion z roku 1978.

U Hillů padala sprostá slova

Přímo v Montrealu byl Brit Jenson Button, který celý víkend spolukomentoval pro stanici Sky Sports F1. "Je to fakt smutné. Byl to závodní incident. Ano, Seb (Vettel) udělal chybu. Ale musíte si uvědomit, že se stala v rychlosti přes 160 km/h. V ní auto jen tak nezastavíte a nezůstanete mimo trať. Trest si nezasloužil," řekl král sezony 2009.

Ani jeho krajan Nigel Mansell nebyl z průběhu GP Kanady nadšený. "Velmi, velmi trapné. Ze sledování toho závodu nemohl mít člověk žádnou radost. Dva mistři světa brilantně závodili a skončilo to chybným výsledkem," uvedl mistr světa F1 i šampion IndyCar v jedné osobě.

Další Brit s korunou šampiona F1, Damon Hill, přiznal, že u něj doma padaly při sledování televize velmi expresivní výrazy. Nadávala ovšem jeho manželka Susan. "S ženou si musím promluvit o klení v domě," uvedl ironicky na Twitteru.

Na stejné sociální síti Hill publikoval anketu, v níž drtivá většina fanoušků hlasovala proti penalizaci, kterou Vettel v Kanadě dostal.

Was the 5s Penalty for Vettel a good decision? #f1 — Damon Hill (@HillF1) June 9, 2019

Zajímavou analýzu přinesl expilot F1 Alex Wurz, který dnes vede asociaci pilotů GPDA. "Můj pohled na Vettelův návrat na trať: helma se pohnula pohledem směrem k zrcátkům jen při korekci volantu! To, jak se formule smýkala, bylo hodně daleko za fyzikálními zákony," uvedl šéf "závodnických odborů".

"To, že Lewis neměl místo, patří k pravidlům závodění na městských tratích (jako je ta na okruhu Gillese Villeneuva, vytyčeném v parku na ostrově Notre Dame, pozn. red.). Co se stalo s ,Nechte je závodit´? Bylo to zvláštní? Ano. Bylo to na trest? Z mého pohledu ne," prohlásil Wurz o Vettelově manévru.