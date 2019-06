Kubica po návratu do F1 konečně s něčím uspěl, měl nejrychlejší zastávku v boxech

před 1 hodinou

Robert Kubica se po návratu do formule 1 ještě nedočkal bodů, v Montrealu uspěl aspoň díky mechanikům. V boxech Williamsu ho totiž odbavili za rovné dvě vteřiny. To bylo nejrychleji ze všech výměn pneumatik během Velké ceny Kanady. Vítěz montrealského závodu z roku 2008 málem přišel o tři roky později o ruku při havárii v regionální italské rallye. Do F1 se vrátil letos v kokpitu pomalého Williamsu, jeho zatím nejlepším výsledkem jsou dvě šestnáctá místa.

📺 DHL Fastest Pit Stop Award: FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2019 (Robert Kubica / Williams) #CanadianGP #F1 https://t.co/esQ0WRmD7U — F1 News (@f1_notizie) June 10, 2019

autor: rav | před 1 hodinou